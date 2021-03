Hay crimen en algunas entidades, pero no en todo el país: SSPC.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, aclaró que, a pesar de la existencia de crimen en algunas entidades de la República Mexicana, esto no es una constante en todo el país.

En respuesta a la declaratoria de Estados Unidos, que advirtió que en un 35% del territorio nacional existe un escenario de ingobernabilidad derivado del crimen organizado, la funcionaria indicó que:

“De ninguna manera, esa no es real, esa afirmación no es real, tajantemente la negamos. Y efectivamente si hay presencia en algunas zonas donde todo mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, en algunas entidades. Se combaten diariamente con todo el aparato del Estado que tiene el gobierno mexicano”, afirmó.

"No hay crimen en todo México, solo en algunas entidades"

Por su parte, el general Glen D. Van Herk advirtió que los problemas que existían en la frontera sur de Estados Unidos con México esencialmente se deben a fallas de nuestro gobierno en el combate contra el narcotráfico y la inseguridad.

“El problema más amplio, cuando digo síntoma (es) la lucha contra el narcotráfico, migración, trata de personas, todos son síntomas de organizaciones criminales transnacionales que operan a menudo en áreas no gobernadas, del 30 al 35% de México, que está creando algunas de las cosas con las que nos enfrentamos en la frontera”.

En su testimonio al Comité de Servicios Armados del Senado, el general hizo notar que las fuerzas militares mexicanas enfrentan “desafíos significativos”, incluidos los embates de los violentos cárteles de drogas” y los efectos del COVID-19.

Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó de la misma forma a los señalamientos del control de narcotráfico en el 35% de la nación desde su conferencia de prensa matutina.

“No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con Estados Unidos”, sentenció.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Twitter y mantente informado.