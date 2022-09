Hay cinco militares involucrados en desaparición de normalistas: AMLO.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aclaró que el informe presentado por la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa revela que solo hay cinco militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas, y no 20, como se había dado a conocer.

“En el informe son cinco militares, pero para más detalle, yo di la instrucción al secretario de la Defensa, por escrito, de que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión. No, yo le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad”, subrayó.

Insistió en que existen intereses que buscan “dinamitar” las investigaciones que realiza el Gobierno Federal en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Cero corrupción, cero impunidad

“En el caso por ejemplo de los militares responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco, claro de alto grado pero ¿por qué meten los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército, si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie, no, no, no, cero corrupción, cero impunidad, cuando esto llega a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan esa es mi interpretación de dinamitar el proceso, porque estaba de por medio detener al procurador y estaba de por medio detener a militares”.

El titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no está encubriendo a nadie por estos hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y señaló que desde que los jóvenes estudiantes desaparecieron se evitó mostrar la verdad, lo que al final de cuentas hizo más daño que bien al Ejército Mexicano.

“En las fuerzas armadas están muy conscientes que no se puede encubrir a quien comete un delito porque eso en vez de fortalecer a esa institución, la debilita. Es una institución fundamental por eso hicieron mal al no actuar cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las fuerzas armadas, no, las fuerzas armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de uno, dos, tres, cinco, diez miembros del ejército o servidores públicos”.

Expresó su confianza al trabajo de Alejando Encinas, de ahí que lo nombrara para dar con la verdad en el caso Ayotzinapa, “le tengo la confianza (…) Y le tengo la confianza al subsecretario Alejandro Encinas, que es una gente íntegra y que tiene pues todo nuestro apoyo, y a partir del informe que me entrega con los anexos es que se toma la decisión de actuar”.

Sobre la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, López Obrador dijo que se dio porque no fue tomado en cuenta para emitir las órdenes de aprehensión.

“Sí, él va a dejar el cargo y la Fiscalía va a nombrar a otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista (…) No estuvo de acuerdo con los procedimiento que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión; o sea hubo diferencias en eso, y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación que llevo mucho tiempo”. Indicó.

Respecto al amparo que le fue concedido al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, mencionó que la Fiscalía General de la República sigue trabajando para reunir las pruebas que eviten que salga de prisión; aunque destacó que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse.

“Aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam y que no es un asunto del Presidente es que ese es el proceso que se está llevando a cabo, nosotros tenemos el compromiso de aclarar la situación, hice el compromiso con los padres pero además con el pueblo de México”.

Aprovechó para enviar un mensaje a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, con el que les pidió tener confianza en las acciones que está haciendo su gobierno, porque se continuará con la investigación pues se tiene la voluntad de hacer justicia.

