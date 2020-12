Hasta que no baje un vidrio le molesta a los adversarios: AMLO

Luego de las críticas que dio a conocer La Verdad Noticias hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que cuando la madre de un pescador preso quiso hablar con él no bajó el vidrio de la camioneta durante su gira por Baja California el fin de semana, el mandatario de justificó diciendo que se trató de una una medida para evitar el peligro de contagio por el Covid-19, debido a las aglomeraciones que sus visitas causan en las ciudades que visita.

“Voy a las giras y no hay mítines, si tengo comunicación con la gente, a veces tengo que subir el vidrio. A mis adversarios no les gusta que yo tenga el vidrio arriba pero es parte del cuidado. A mis adversarios pues no les gusta nada de lo que hacemos”, declaró AMLO en su rueda de prensa mañanera.

Andrés Manuel hace estas declaraciones luego de ser cuestionado sobre los cuidados que tiene para evitar un contagio por SARS-CoV-2, asegurando que él ha seguido las indicaciones de la Secretaría de Salud.

“Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para enfrentar la pandemia desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante, el aseo, el lavarse las manos y tener mucho cuidado”, indicó López Obrador.

AMLO se justifica

Además aprovechó la ocasión para hacer un llamado a los mexicanos para no bajar la guardia con las medidas de seguridad e higiene para evitar nuevos casos de Covid-19.

Agregó que su gobierno no ha impuesto medidas autoritarias como los confinamientos obligados o los toques de queda, pues AMLO ha considerado que los mexicanos deben actuar con responsabilidad ante la pandemia.

“Lo fundamental es que garantizando la libertad sea consciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad”, dijo Andrés Manuel.

Este fin de semana comenzó a circular por redes sociales una fotografía de Andrés Manuel López Obrador donde se encontraba en el interior de un vehículo ignorando a una mujer de edad avanzada que intentaba hacer una petición al presidente.

La ciudadana es la madre de un pescador de Baja California que se encuentra detenido por supuesta pesca de totoaba y tenía la intención de exponer su caso al mandatario, sin embargo Andrés Manuel no bajó los vidrios del coche para entablar una conversación con la mujer.

