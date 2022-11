Hagan cosas chingonas, aconseja Ebrard a ministros de la Alianza del Pacífico.

Luego de que por la mañana dio la bienvenida el canciller Marcelo Ebrard al Consejo de Ministros de la XII Cumbre del Pacífico y a quién les aconsejó “hacer cosas chingonas”, se aprobó, sin objeción, en la mesa de trabajo la solicitud de integración a la Alianza de Pacífico de Costa Rica, Ecuador, Canadá, Corea, Singapur y Honduras.

“La alianza funciona, las que no, no tienen solicitudes de ingreso. Hay una expansión acelerada de la Alianza del Pacífico”, aseguró.

México es presidente de la Alianza del Pacífico y tocaba entregar la presidencia a Perú, sin embargo, como el Congreso peruano no le dio permiso de viajar a la Ciudad de México a su presidente Pedro Castillo, Andrés Manuel López Obrador optó por cancelar la Cumbre, porque no se puede entregar la presidencia pro tempore si no está el presidente del país.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la cancillería, Ebrard Casaubón acompañado por Mary Ng, ministra de Comercio de Canadá; Laura Gil, vicecanciller de Colombia; César Landa, canciller de Perú; Arnoldo André, canciller de Costa Rica; José Ahumada, subsecretario de Chile; Manuel Tovar, ministro de Comercio de Costa Rica; Enrique Reyna, canciller de Honduras y Germán Umaña, ministro de Comercio de Colombia informó que en una época que se caracteriza por el conflicto y los bloques en el ámbito internacional, “lo que estamos viendo aquí es un ejercicio de cooperación y de suma”.

Dio a conocer que durante la mesa de trabajo se aprobaron seis declaratorias sustantivas: preparatoria de la cumbre de presidentes en Lima, Perú; paridad de género, protección de selvas y bosques en la región, bienestar social, juventud y recuperación de plásticos en el mar.

Comentó que fue una reunión expedita, pues ya se habían trabajado los consensos para agilizar las declaratorias, aunque, aclaró que eso no significa que en todo se esté de acuerdo: quiere decir que nos sabemos escuchar y sabemos resolver, expresó el funcionario.

Por último, el canciller de Perú, César Landa, agradeció al presidente López Obrador por postergar la cumbre presidencial.

“Asumo esta presidencia pro tempore en profundizar en la agenda social y en grupos vulnerables”, puntualizó.