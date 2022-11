Hackeo de Guacamaya Leak fue parte de una campaña de desprestigio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el hackeo perpetrado por el colectivo Guacamayas Leaks se deriva de una serie de campañas de desprestigio, más no por una lucha interna en la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que de igual forma los señalamientos de que hay resistencia de la Sedena a entregar informes del caso Ayotzinapa son campañas de desprestigio en contra del Ejército y de su gobierno.

En este sentir, López Obrador dijo que organismos internacionales, como el Instituto Internacional de la Paz de Estocolmo (SIPRI) inventan sucesos.

“No, no, es un parte de lo mismo. Esto del invento de que se compraron aviones, cohetes rusos son campañas de desprestigio al Ejército y al gobierno que representamos y a la transformación. Es que había mucha simulación, muchísima, en organizaciones no gubernamentales, en las llamadas organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones campesinas independientes, ya no hablemos del sector obrero, en la intelectualidad, de los organismo internacionales. El periodo neoliberal fue creando un andamiaje, muy perverso para crear o reconocer o impulsar nuevos derechos, nuevas políticas públicas", comentó.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram