Guadalupe Loaeza cambia a Meade por AMLO en segundos.

Guadalupe Loaeza, escritora mexicana, no dudo en cambiarse de bando cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue nombrado presidente electo virtual tras las pasadas elecciones, después de haber apoyado a José Antonio Meade, candidato del PRI.

El 26 de junio pasado Loaeza publicó este mensaje haciendo énfasis que AMLO tiene su propia mafia:

“De nuevo más que unir, divides a los mexicanos (Andrés Manuel). Por lo pronto, no votaré por ti porque has creado tu propia mafia, cuyos nombres me reservo por lo pronto. Sé que en el fondo te vale, pero a mí no”. Se comprometió a votar por Meade.