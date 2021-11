Graban a Simón Levy amenazando violentamente a adulta mayor

El empresario Simón Levy, ex subsecretario de Turismo federal, fue captado mientras presuntamente amenazaba a una adulta mayor y golpeaba la puerta de su departamento violentamente, presuntamente por incumplimiento de un contrato.

En las imágenes que rápidamente aparecieron en redes sociales se puede ver a Levy, acompañado de una mujer, mientras golpea e incluso la puerta de un predio (presuntamente de la adulta mayor) a quien lanza amenazas.

Fueron dos los videos compartidos en redes sociales, en el primero se observa al empresario comportándose de forma violenta al golpear la puerta y en el otro la presunta víctima denuncia las múltiples amenazas que ha recibido por parte de Levy.

En el primer video se escucha decir a Emma N, de 65 años de edad “Está haciendo mucho ruido y me está golpeando la puerta. Están golpeando la puerta, llama a la policía por favor”, mientras se observa a Levy golpeando la puerta.

Presunta víctima de Levy se siente aterrada

En el segundo video la mujer agredida sale hablando, indicando que se siente aterrada por las constantes amenazas por parte del ex funcionario, por lo que además solicita la intervención de Claudia Sheinbaum, la deja del Gobierno Federal.

“Vivo aterrada, vivo amenazada por el señor Simón Levy. Le pido a las autoridades, de mujer a mujer que me apoyen, a la señora Claudia Sheinbaum y a la señora Ernestina Godoy para que me apoyen porque vivo aterrada por esta persona, que es muy agresiva, es una persona muy mentirosa, es una persona muy cobarde, que tira la piedra y esconde la mano”, indicó la mujer en el video.

En esa misma grabación Emma indicó que las amenazas son por un incumplimiento del contrato, aunque no dio más detalles, aunque todo parece indicar que ya se han tomado acciones legales.

Él y yo hicimos un contrato en el cual él ha incumplido todas las reglas que tiene que cumplir. Cada vez que yo le gano una demanda él se pone muy agresivo y va y me vuelve a gritar que soy una vieja, que soy una decrépita, que me va a matar, y todas las cosas que ya no quiero seguir repitiendo”, mencionó.

Antes de finalizar el video la mujer nuevamente pide a las autoridades que la ayuden y culpa a Levy si algo le llegara a pasar, “lo hago responsable de mi vida, si algo me pasa él es mi responsable”, indicó.

¿Quién es Simón Levy?

Fue subsecretario de Turismo federal en 2018

Simón Levy-Dabbah es un político y empresario, egresado de la Facultad de Derecho de UNAM, donde también logró un doctorado en Derecho de las Asociaciones Público-Privadas y Economía Urbana. En el mundo de la política, Levy se desempeñó como subsecretario de planeación y política turística del Gobierno en 2018, labor que concluyó un año después.

