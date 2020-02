Gobierno de Guanajuato apoya el paro de mujeres #UnDíaSinNosotras

El Gobierno del Estado de Guanajuato también se suma al paro convocado por las mujeres #UnDíaSinNosotras, así lo informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por medio de sus redes sociales. Así, a través de su cuenta de twitter, el mandatario respaldó la propuesta del paro nacional feminista que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, que surge como protesta ante la violencia sufrida por las mujeres a nivel nacional.

Fue precisamente a través de redes sociales que comenzó a circular la convocatoria a la marcha nacional para el próximo domingo 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, además de que también surgió el llamado al paro nacional bajo el lema #UnDíaSinNosotras, con el fin de hacer visible el repudio de los mexicanos ante la ola de violencia en todo méxico.

En Guanajuato nos unimos a las voces #UnDíaSinNosotras y respaldaremos su libertad de manifestarse.

“En Guanajuato nos unimos a las voces #UnDíaSinNosotras y respaldaremos su libertad de manifestarse”, escribió en su cuenta el Gobernador de Guanajuato, quien también agregó:

“Entendemos el sentido, escuchamos su voz y porque #GTO trabaja porque sean #TodosLosDíasConEllas, he instruido a mi #gabinete apoyarlas si deciden no presentarse a laborar”.

Turismo también respaldará a las mujeres

A pesar de que el Gobierno de Guanajuato no ha dado de manera abierta y oficial el día inhábil para las mujeres que trabajan en la administración estatal, el gobernador Diego Sinhue se solidarizó con la propuesta de #UnDíaSinNosotras, asegurando que no existirían represalias para las mujeres que decidan no acudir a laboral el próximo 9 de marzo.

Las trabajadoras del gobierno no recibirán sanciones por unirse al paro

Por su parte, María Teresa Matamoros Montes, titular de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, señaló que ella si trabajará el próximo 9 de marzo pero aclaró que todas aquellas mujeres que decidan unirse al paro nacional y ausentarse a sus labores serán respaldadas por la dependencia.

“Vivimos un momento crítico y creo que es muy válido que la gente se exprese. Las chicas que no quieran asistir por su puesto que las respaldaremos”, declaró Matamoros Montes.

