Gobierno de AMLO invertirá más de 9 MDP en parque solar de Puerto Peñasco

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está impulsando la construcción de la primera fase de la planta de generación de energía solar (que sería la octava más grande del mundo) en Puerto Peñasco, Sonora. Por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 9,641 millones de pesos.

Esta decisión genera intriga ya que aún está en discusión la reforma eléctrica, que busca frenar las inversiones de las empresas privadas en la producción de energías limpias. “La Central Fotovoltaica CFV Puerto Peñasco Fase I es de una capacidad instalada de 420 MW en corriente alterna, que se desarrollará con la primera etapa de 120 MW y la segunda con 300 MW”, se explica en el proyecto planeado por los ingenieros de la CFE.

El presidente AMLO es el que promueve la reforma eléctrica, pero también está apoyando la creación de la Central Fotovoltaica impulsada por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. El objetivo de este parque solar es satisfacer la demanda de energía eléctrica del noroeste de México, una región que usa los combustibles fósiles para generar electricidad o que la importan de Estados Unidos.

CFE construirá el parque de energía solar en Puerto Peñasco

El parque solar promete suministrar energía a gran parte de Sonora/Foto: Uno más uno

El plan de la CFE es construir un terrero de 813 hectáreas de propiedad para aprovechar las condiciones desérticas de Puerto Peñasco, que se localiza en el cinturón solar, para satisfacer la demanda de electricidad.

“Por ejemplo, 145 mil MW de centrales solares fotovoltaicas instaladas en una superficie aproximada de 2 mil 900 km cuadrados (4% de la extensión territorial del estado de Baja California), son capaces de producir poco más de 317 mil GWh por año, cifra similar al consumo nacional de electricidad durante el año 2019”, declaró la Comisión a cargo de Manuel Bartlett Díaz.

“La planta fotovoltaica se construirá en más de 2 mil hectáreas y a Puerto Peñasco le van a tocar 126 megawatts de electricidad”, reveló Jorge Iván Pivac Carrillo, presidente municipal de Puerto Peñasco.

La planta fotovoltaica es construida en un terreno propiedad de la Comisión Federal de Electricidad ubicado a 27 kilómetros de la cabecera municipal de Puerto Peñasco y sobre la salida de la carretera Puerto Peñasco a Caborca, Sonora. Este proyecto fue anunciado por Durazo desde julio de este año, y ahora tiene el respaldo del mandatario federal AMLO.

El parque impulsado por AMLO y Durazo estará en 2023

Durazo consiguió el respaldo de Obrador en este proyecto de energía/Foto: La Razón

De acuerdo con los informes, se prevé que el parque solar de Puerto Peñasco comience a funcionar en diciembre de 2023, pues se estima un periodo de 36 meses para las etapas de actividades de preparación del sitio y construcción de la planta fotovoltaica, como mencionamos en La Verdad Noticias.

Durante 30 años será operada y recibirá mantenimiento, así como en 24 meses para la etapa de abandono del sitio y restauración de la planta que iluminará Sonora.

No obstante, la CFE reiteró que la nueva política energética del Estado mexicano apoyada por el presidente AMLO, impulsará el desarrollo sostenible con la incorporación de poblaciones y comunidades a la producción de energía con fuentes renovables.

