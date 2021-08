Gobierno de AMLO apoyará a gobiernos estatales con los pagos de nómina

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el Gobierno Federal apoyará con el pago de nóminas a algunos gobiernos estatales del país, aunque recalcó que no es una labor que les corresponda legalmente.

"Los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos. Pero no es ‘a ver, dennos, no me alcanza'”, aseveró Obrador.