Gobierno compra vacuna barata a Rusia: Lilly Téllez

La senadora Lilly Téllez señaló que la dosis de vacuna rusa contra el COVID-19 “solo funciona en papel”, a través de redes sociales, la legisladora de Acción Nacional señaló que no está aprobada por la Comunidad Científica Internacional.

Así lo dio a conocer, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario ruso, Vladimir Putin, acordaron el envío a México de 24 millones de vacunas Sputnik V.

Cabe mencionar que el presidente López Obrador, señaló sobre el tema de la adquisición de vacunas que “Conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para los próximos dos meses”, indicó.

Senadora Lilly Téllez no esta de acuerdo con la compra de la vacuna rusa

Lanza Lilly Téllez fuertes críticas contra la vacuna rusa

En este tema, la legisladora de Acción Nacional (AN) refirió que la aprobará la Cofepris en México.Es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno.

“La OMS apenas la está analizando, Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. No tiene autorización de venta de emergencia”, escribió la senadora por Sonora.

“México no requiere ‘afecto’ de Rusia; un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo”, agregó en otro mensaje.

Asimismo, Lilly Téllez mencionó que únicamente México, Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina apuestan por la vacuna rusa. También criticó que los senadores de Morena han negado el exhorto a Cofepris.

“¿Porqué por la vacuna rusa cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son los óptimos? No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad,aún no se tienen los estudios de la fase 3 y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas”, cuestionó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, tras las críticas a la Sputnik V, Téllez acusó que la 4T pide a Twitter que cierren su cuenta “por decir la verdad sobre la vacuna rusa”.

