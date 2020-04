Gobierno Federal manda a investigar cuentas de Peña Nieto

El Gobierno Federal comenzará una investigación a las cuentas bancarias del expresidente de México, Enrique Peña Nieto así como las de su ex esposa Angelica Rivera y su círculo cercano.

Desde que Enrique Peña Nieto se convirtió en expresidente de México, lleva meses lejos de la vista de la opinión pública, de hecho lo último que se supo de él fue cuando dio el pésame por la muerte de su ex colaborador, Gerardo Ruiz Esparza, quien fuera titular de la SCT.

Investigación de Enrique Peña Nieto

Debemos considerar que el gobierno de Enrique Peña Nieto, como presidente de México, fue catalogafo como uno de los más corruptos en la historia reciente de México, por especialistas y periodistas, de hecho grandes sospechas casos de corrupción con cuentas millonarias que afectaron al erario público lo vinculan.

Peña Nieto investigado por Gobierno Federal.

Incluso medios de talla internacional como The Wall Street Journal, revelan que Enrique Peña Nieto está siendo investigado debido a manejos sospechosos de sus finanzas.

Ahora bien, de acuerdo a la columna Bajo Reserva del diario El Universal, publicada el 16 de abril, el Gobierno Federal ha dado la instrucción de iniciar formalmente una investigación a las cuentas y los movimientos financieros de Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano, lo que incluye a ex esposa Angélica Rivera.

“Peña Nieto” es tendencia por quienes comparten esta nota de ⁦@El_Universal_Mx⁩. https://t.co/Qz9whgOgNS — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 16, 2020

Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla de una investigación contra Peña Nieto ya que a finales del mes de agosto de 2019, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) admitió se estaban investigando las cuentas del ex presidente en el sistema financiero nacional e internacional, de hecho llegó a decir que tendrían un expediente para final de año pero esto no ocurrió.

Santiago Nieto en una entrevista con Aristegui dijo que creía que Enrique Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción que ocurrieron en su sexenio.