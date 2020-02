Gobierno Federal indica que el Tren Maya es un proyecto prioritario y reactivará la economía en el sur

El Gobierno de México, a través de las redes sociales, reiteró que el Tren Maya es un proyecto prioritario, "esperado por el pueblo del sureste mexicano"; además, señaló que reactivará la economía y traerá bienestar a la región.

También indicó que será amigable con el medio ambiente, generará empleos y potenciará el turismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina, indicó que el Tren Maya "va" y que el pueblo "lo quiere":

"Yo no soy mentiroso, la gente está apoyando esta obra, muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados de la República en el sureste".

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, son los estados que, de acuerdo con el mandatario federal, saldrían beneficiados con el proyecto que tendrá una inversión pública de más de 120 mil millones de peso.

Ante esto último, recalcó que no es crédito, ni deuda, "son ahorros por no permitir la corrupción por la austeridad republicana".

En cuanto al medio ambiente, comentó que éste no se verá afectado, si no al contrario. "Por qué se mejora, porque no es lo mismo el transporte ferrocarril que no contamina como contamina el transporte en camiones de carga o camiones de pasajeros, estamos hablando de una reducción de emisiones a la atmósfera de más del 50 por ciento".

Para finalizar, agregó que quienes dicen lo contrario, son "ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente".

