Gobierno Federal compraría a Cuba balasto para construcción del Tren Maya

El Gobierno Federal podría comprar a Cuba balasto para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que la isla caribeña es una buena opción, aunque por temas logísticos Belice también pudiera contemplarse como proveedor de balasto.

“Voy a comentar algo para que nos cuestionen nuestros adversarios. Es muy probable que para este tramo traigamos balasto (señalando Cuba), que sí hay, por transporte marítimo”.

El mandatario federal indicó que el problema al que se enfrentarán es por qué puerto entrará este material para el Tren Maya, debido a que el puente de Calíca está clausurado, “no tenemos buenas relaciones”.

"Puede ser Progreso, hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos. (...) lo que estamos viendo es si llegamos a un acuerdo con Belice", comentó.

López Obrador apuntó que a pesar de que en Quintana Roo hay cerros con este tipo de piedra, no sirve para el Tren Maya.

“Resulta que aquí (señala Quintana Roo) hay cerros, hay bancos, tan es así que se llevan material de construcción a Estados Unidos, pero no sirve, digo, no sirve para el Tren (…) aquí en Tabasco está el famoso Cerro del Tortuguero que tiene piedra dura, pero no sirve la piedra”.

Aseguró que en estos mil 500 kilómetros todo el balasto que se compra es sometido a pruebas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Este viernes, 4 de noviembre, López Obrador comenzará una gira para supervisar los avances en la construcción del Tren Maya, una de las obras insignia de su gobierno.

