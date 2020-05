Gobernadores del PAN se oponen al regreso a la “nueva normalidad” ante contagios

Este miércoles 13 de mayo el Gobierno Federal anunció durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el plan para el regreso a la normalidad, el cual consta de tres fases, mismos que darán inicio el próximo 18 de mayo, sin embargo los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se mostraron en contra.

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) advirtió que hasta que la curva de contagios del nuevo contagios del coronavirus SARS-CoV2, causante del Covid-19 descienda y los protocolos sanitarios estén garantizados reanudarán actividades de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, por lo que la fecha podrían modificarse.

Gobernadores del PAN temen por aumento de contagios con el regreso a la “nueva normalidad”

Los mandatarios de Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán aseguraron que reanudar actividades sería una acción “irresponsable”.

A través de sus redes sociales la GOAN, representantes de los gobernadores señaló: “anticipamos que, escuchando a los especialista en salud, y asumiendo la autoridad sanitaria que representamos, determinaremos lo conducente en nuestras entidades según las condiciones locales. La salud y la vida de las y los ciudadanos es lo primero”, advirtió.

A raíz del anuncio de @DeSalubridad, advertimos que no es posible reabrir más actividades económicas hasta que el descenso en el nivel de contagios lo permita y se den los protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad.



Municipios “limpios” no salen, advierten gobernadores

Como parte de las medidas que los mandatarios tomarán para proteger la salud de los ciudadanos es que los municipios sin contagios y que colinden con municipios también libres no reanudarán actividades escolares y labores no reanudarán actividades hasta que todo la entidad no se encuentre en riesgo.

Gobernadores del PAN de oponen al regreso a la “nueva normalidad”

AMLO apoya a Gobernadores

Al presentar el plan para el "regreso a la normalidad" el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó la discrepancia que podría generar esta medida con los mandatarios estatales, por lo que adelantó queda región podrán decidir si sigue o no lo establecido para las próximas semanas.

“Si hay una autoridad municipal, estatal, que, de acuerdo a las características propias de cada región, de casa estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversias, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación”, detalló.

De acuerdo al Gobierno Federal un total de 269 municipios de 15 estados de México, saldrán de cuarentena por Covid-19 para entrar a la “nueva normalidad” como parte del plan que contempla tres etapas y se prevé que la primera inicie el 18 de mayo, con la reapertura de estos municipios. Sin embargo, será el gobernador de cada entidad el que decida el momento de la apertura oficial.