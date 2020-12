Gobernadores de la Alianza Federalista tienen como arma el chantaje: AMLO

Tras las diversas críticas que han lanzado los 10 gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista en contra de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en rueda de prensa que “no se puede gobernar a partir del chantaje”.

Incluso, hizo un llamado a los mandatarios del PRD, PRI y PAN (el de Nuevo León es sin partido)que integran el citado organismo a que presenten una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal si quieren recibir más recursos federales.

“No se puede gobernar a partir del chantaje. (Dicen) ´A ver, ya no voy a criticar al presidente pero cuántos recursos adicionales nos van a enviar´; lo que diga mi dedito”, dijo el mandatario mexicano al mismo tiempo que movía negativamente su dedo en su rueda de prensa.

López Obrador explicó que “resistir ataques” también significa un ahorro para el gobierno, pues dijo que con algunos medios de comunicación pasa lo mismo, realizan campañas en su contra para que el gobierno haga convenios de publicidad millonarios como se hacía antes pero como La Verdad Noticias ha informado, los recursos para ese sector disminuyeron .

La Alianza Federalista la integran los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro;Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; Michoacán, Silvano Aurelos;Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Coahuila, Miguel Riquelme;Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y Colima, José Ignacio Peralta.

“Lo mismo de los medios, ¿no? ‘¡Ah!, ¿ya no voy a tener convenio de publicidad?, aguántate, aguántate, ya vas a ver, ahí va la campaña’. Todos en coro ¿no?, a criticar; pero ‘si hay convenio, nos entendemos’. Pues no, porque un convenio para que no critiquen al presidente puede significar 200, 300, 400, 500 millones de pesos y yo lo veo, lo traduzco eso en becas para estudiantes pobres”, dijo el presidente de México.

Alianza Federalista usa el chantaje

Entonces, ¿qué digo? Si ya estoy acostumbrado a recibir ataques, porque ya llevamos tiempo luchando, aguanto. Además, tengo mi conciencia tranquila, ese es mi escudo, y nos ahorramos 300, 400, 500 millones, cuántas becas para niñas, niños pobres. Eso es todo”, señaló el presidente.

Vamos a estigmatizar la corrupción. Conferencia matutina. https://t.co/A3XdKIFQoq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 9, 2020

El mandatario aseguró que en gobiernos anteriores se repartían el presupuesto en moches, y un ejemplo claro es la denuncia que existe por los presuntos sobornos que recibieron legisladores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para aprobar la Reforma Energética.

López Obrador dijo este miércoles en su conferencia de prensa que “no hay una oposición muy fuerte'', al ser cuestionado sobre si considera que sus adversarios han puesto en marcha una estrategia de “golpe blando”, para atacar su administración. .

“La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte, además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia; entonces, no hay nada que temer.

Te puede interesar:Alianza Federalista: recorte a estados equivale a inversión del Tren Maya

Tiene que haber oposición, si no, sería una dictadura, no habría democracia. Es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros, como es el caso del gobernador de Jalisco, como es el caso del gobernador de Nuevo León, de Tamaulipas y otros, es normal, es consustancial a la democracia”, indicó .

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.