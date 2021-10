Gobernadora de Campeche elogió a Claudia Sheinbaum “Brillante alumna de AMLO”

Durante su visita al estado del sureste mexicano, Layda Sansores, gobernadora de Campeche elogió a Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter, por su trabajo durante la campaña implementada para la vacunación contra coronavirus.

En su Twitter, la mandataria celebró la visita de su compañera de Morena y la describió como la “brillante alumna” del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando que fue la primera en alcanzar la meta del 100% de vacunación contra COVID-19 a mayores de 18 años.

La Verdad Noticias dio a conocer que Sheinbaum había informado que solo faltaba el 5% de los capitalinos en vacunar contra COVID-19.

Gobernadora de Campeche elogió a Claudia Sheinbaum

Haciendo uso de las redes sociales la Gobernadora de Campeche elogió a Claudia Sheinbaum.

“Una alegría recibir en nuestra tierra a @Claudiashein, brillante alumna de AMLO y amiga querida. Le agradezco su cálido saludo. Claudia, al frente de la Ciudad de México, es la primera en alcanzar la meta del 100% de ciudadanos vacunados en el país”, mencionó Gobernadora de Campeche.

Mientras que en la conferencia de prensa del pasado viernes, la gobernadora Layda Sansores expresó emoción por reunirse con el presidente siendo ya gobernadora. Además, se comprometió a seguir trabajando por la entidad para lograr mantener los resultados de seguridad obtenidos recientemente.

“Darle las gracias al presidente por ponernos en el mapa del mundo, hoy estamos en el radar de un gobierno que antes jamás volteó la mirada al sur-sureste. El sur-sureste existe y esto nos conmueve, nos mueve, nos motiva y nos obliga a trabajar porque es posible el desarrollo”.

Agregó: “Gracias, presidente, es la primera vez que lo veo aquí usted como presidente y yo como gobernadora, no puedo evitar la emoción, sabes que siempre para nosotros fuiste el guía, el líder. Vamos a seguir cumpliendo con tu ley, no mentir, no robar, siempre la verdad”.

Cladia Sheinbaum agradece al personal de inmunización

Al tomar la palabra Caludia Sheinbaum agradeció al personal que forma parte del operativo para la inmunización.

En medio de la pandemia, la jefa de gobierno capitalino actuó eficientemente y la Gobernadora de Campeche elogió a Claudia Sheinbaum, por su parte la mandataria capitalina agradeció a universidades públicas y privadas, al personal sanitario, al gobierno federal y a todos lo involucrados en el operativo de inmunización.

“Gracias por su invitación y liderazgo en el plan de vacunación. Estamos muy contentos porque el día de ayer se cerró esta fase de vacunación en la Ciudad de México”, apuntó.

Llegan las críticas

Los usuarios en redes sociales vieron la invitación de la jefa de gobierno de Campeche como un acto de campaña anticipada de cara a la elección presidencial de 2024.

Mientras que el polémico panista Javier Lozano acusó el acto como una “burda campaña adelanta” por parte de la egresada de la UNAM. “¿Qué chingaos se te perdió por allá? Burda campaña adelantada y promovida por el presidente. En efecto, no son iguales, son peores”.

Y es que la mandataria capitalina estará en Guanajuato porque la CDMX fue invitada al festival Cervantino. De igual forma, anunció que asistirá a la toma de protesta de la gobernadora de Baja California y el lunes de Colima.

“Voy rumbo a Guanajuato donde se presentará a la Ciudad de México como entidad invitada para el @cervantino 2022. Mañana asistiré a la toma de protesta de la Gobernadora de Baja California y el lunes de Colima. Vuelvo a medio día para seguir con la agenda de trabajo en la Ciudad”, dijo en redes.

Como es visto, no ha pasado desapercibido que la Gobernadora de Campeche elogió a Claudia Sheinbaum, durante su visita al estado.

