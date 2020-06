Gobernador de Guerrero tiene Covid-19, dio positivo en la prueba

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero dio a conocer a través de su cuenta de twitter que dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus (covid-19) por lo que se encuentra aislado al interior de su casa para evitar contagiar a más personas.

En un video que publicó en sus rede sociales, el mandatario estatal quien es miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), detalló que se practicó la prueba luego de presentar algunos síntomas de la enfermedad y fue entonces que confirmó sus sospechas.

“Tengo información muy importante que compartir con ustedes, les informa que la prueba que me practiqué del COVID-19 ha resultado positiva”.

Desde lo que parece ser el interior de una biblioteca, el mandatario estatal priísta, Héctor Astudillo, quien está al frente de Guerrero, dio a conocer que tras presentar algunos síntomas del nuevo coronavirus, optó por hacerse una segunda prueba de la enfermedad, misma que dio resultado positivo.

Aseguró que desde la cuarentena que debe guardar por sanidad, seguirá trabajando por el estado y pidió cuidar a niños y adultos mayores, pues él creyó que nunca que no contraería la enfermedad.

Aseguró que seguirá luchando contra la enfermedad por el bien de los habitantes del estado de lidera, pues no es una enfermedad fácil, es “dura”.

“Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, pero voy a cuidarme”.