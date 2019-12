Gobernador de Guerrero se contagia de dengue en evento público, se encuentra grave

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores se contagió de dengue, por lo que se encuentra delicado de salud, así lo dio a conocer en un evento público en Chipancingo.

“Fíjense qué traigo el problema que seguramente traen muchos gerrerenses, me dio dengue. Y llevó varios días con dengue”, informó el gobernador.

De acuerdo a su propio testimonio, el gobernador se contagió probablemente en un evento público, ya que los casos de dengue se encuentran en aumento en Guerrero.

Pese a que los días más fuertes del virus del dengue ya pasaron, el gobernador aún se encuentran delicado de salud, sin embargo, continúa con sus giras de trabajo programadas.

“Ya pasaros mis días más complicados del dengue que es una enfermedad que la verdad pega mucho en Guerrero, a mí me agarró y dijo bueno pues ¿qué tengo? Me sentía, así como mal, me sentía muy cansado, me hice unos análisis y tuve dengue”, explicó el mandatario en un evento la que acudió este jueves.

El gobernador pidió a los pobladores tomar su debidas medidas de prevención a fin de evitar contraer el dengue.

AUMENTAN LOS CASOS DE DENGUE

La Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud, emitió su Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de Dengue correspondiente a a semana 44, indicó que hay 19 fallecimientos confirmados del 31 al 7 de octubre de noviembre.

En México, va en aumento los casos confirmados de dengue, pues hay un total de 30 mil 609 en lo que va de este 2019; hay un incremento de 2 mil 183 en sólo una semana.

Los casos de dengue no hemorrágico, también han aumentado, pues en una semana crecieron mil 132 casos, contabilizando hasta el 31 de octubre.