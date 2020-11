Gobernador de Guerrero consultará si endurecer o no medidas contra Covid-19

Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, dio a conocer que hará una consulta ciudadana sobre el endurecimiento de las medidas sanitarias ante el aumento de casos de contagios de Covid-19.

En la actualización de datos de la pandemia que tenemos en La Verdad Noticias, Astudillo Flores dijo que realizará una consulta en los cinco municipios con mayor contagios: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.

“Vamos a ser criticados y eso lo subrayo mucho, por hacer cosas, por hacer acciones en defensa de la salud de los guerrerenses y prefiero mil veces la crítica que la imperdonable omisión de no hacer nada. Repito: prefiero mil veces la crítica como gobernador, por hacer cosas, aunque levanten crítica, inconformidad, por supuesto no son tiempos nada cómodos, a asumir una actitud de irme suavecito, suavecito, suavecito y no hacer nada”, dijo Astudillo Flores.

Las autoridades han implementado diversas estrategias sanitarias

Consulta ciudadana en Guerrero

El gobernador explicó que la consulta preguntará si están de acuerdo en que se tomen medidas más estrictas de aquí a lo que falta para la temporada de vacaciones de diciembre por la epidemia de Covid-19, una de las más importantes para los destinos turísticos de Guerrero.

