Gobernador Mauricio Vila instala Mesa de Justicia

El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que durante la reunión en la Ciudad de México, de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el presidente Andrés Manuel López Obrador, trataron diversos temas, como el de Presupuesto, Seguridad y Educación.

“Es la primera vez en 16 años de la existencia de la Conago que se realiza en Palacio Nacional y ahí abordamos los temas de Seguridad, el Presupuesto y de Educación, que viene siendo una carga importante para muchos estados, como el Gobierno de Michoacán que le regresó la Educación al la Federación”, dijo.

Expresó que ya mantuvo platicas sobre el Presupuesto con el Secretario de Hacienda, Carlos Urzua, y que posteriormente lo hará con el de Educación,”que es un problema estructural en las fianzas de todos los estados”, dijo.

Señaló que en el tema de Seguridad muchos gobernadores comentaron su inconformidad sobre tener a civiles que no tienen ningún mando ni formación policiaca o militar dentro de las reuniones de coordinación de seguridad.

“No tenemos ningún problema y el Presidente tiene todo el derecho de organizar su gobierno como el considere, pero si le pedimos separar el tema de la política social con el tema de seguridad, y nos expresó que los delegados de programas regionales no iban a fungir como secretarios técnicos de las mesas de Seguridad, y solo verían los temas de los programas sociales”, afirmó.

Aclaró que el Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia, que instaló este día, no es para el tema de cómo atrapar a los delincuentes, sino para asegurar que reciban un castigo.

“Uno de los problemas que se ha tenido desde la implantación del nuevo Sistema de Justicia Penal es la famosa puerta giratoria, con la que se le brindan demasiados beneficios a los presuntos responsables de haber cometido un delito”, mencionó.

Expresó, que mantendrán una estrecha coordinación, “que hasta e día de hoy no existe, entre policías estatales y municipales, entre a Fiscalía y el Poder Judicial que finalmente son los que determinan quién es o no culpable”.

“Podemos unificar criterios que nos permita que no haya errores en los procedimientos y que por eso los involucrados salgan al día siguiente”, indicó.

Vila Dosal comentó que son temas separados con la Mesa de Seguridad, que se estará instalando próximamente, como nos lo ha externado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre si continuará el programa del Escudo Yucatán, señaló que “todo lo que funcione para Yucatán, lo vamos a continuar, el tema de las cámaras de seguridad, vamos a tener más cámaras y dándoles mantenimiento para que estén funcionando, vamos hacer esfuerzos importantes a lo largo de esta administración, no solo para repararlas, sino también para tener más que nos permitan seguir blindando al estado y tener ojos donde hoy no los tenemos”.

Asimismo, señaló que paralelamente con esta instalación de la Mesa de Justicia se está planteando a nivel federal cambios en las tipificaciones de los delitos, “se están estableciendo el tema del “guachicol”, de la aportación de armas, como delitos graves y parte de la iniciativa que se ha presentado es que el delito de casa habitación también sea un delito en el cual se tenga detención preventiva y no lleve su proceso en la calle, que incluso sigue delinquiendo”.

Para lo cual, dijo ya ha tenido platicas con diputados federales para que impulsen que el tema de robo a casa habitación sea considerado un delito, y quienes sean presuntos responsables enfrenten ese proceso en la cárcel.

Presupuesto

El gobernador Mauricio Vila Dosal indicó que este día se presentó en la Cámara de Diputados el presupuesto, junto con los principales proyectos para el próximo año.

“Ayer tuve varias reuniones con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, en Yucatán tenemos como fecha límite el 20 de diciembre, hay que recordar que ser por primer año de gobierno se da un lapso más amplio, nuestro presupuesto depende de cómo venga el presupuesto de la federación.

“Nos habían mandado una estimación del presupuesto, donde en términos reales íbamos a tener una disminución en lo que serán nuestras participaciones, es importante señalar que nuestras participaciones son una formula, de los que nos mandan al estado, el 80% se queda en los estados y el 20% se reparte en los municipios, el día de ayer fuimos informado de que habrá un aumento en las participaciones para estados y municipios, que es un excelente noticia porque quiere decir que los municipios en Yucatán van a tener más recursos”, señaló.

Expresó que solo se está a la espera de que se informe qué va a pasar con el Ramo 23, que llegaban recursos extraordinarios o para proyectos específicos, “hoy hay la incertidumbre de si va a o no a continuar, sino se mantuviera, aunque hubiera un incremento en las participaciones, estaríamos recibiendo menos recursos que el año pasado, hoy queda esperar y ser responsables y nosotros en este gobierno”.

Indicó que como lo manifestó desde la campaña, ha cumplido con la instalación del Consejo Ciudadano de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto, “Y antes de mandar algo al Congreso lo vamos a consultar y lo vamos a someter a la aprobación de los ciudadanos que están representados en ese Consejo Ciudadano de Presupuesto para que posteriormente podamos pasarlo al Congreso estatal”.

Guardia Nacional y Korea Gas Corporation

El mandatario estatal indicó que el tema de La Guardia Nacional, según la información que han recibido, es que la Policía Militar y de la Policía Naval se van a fusionar con la Policía Federal y se van a integrar en regiones.

“Se estima que a lo largo de tres años se puedan tener más de 200 regiones, ahora entiendo que se va a empezar con un poco más de 100; la Secretaría de Defensa ha dividido a Yucatán en Yucatán 1 y Yucatán 2, que entre las dos regiones integran los municipios de Progreso, Mérida, Ticul y Valladolid, son los que tendrían presencia de la Guardia Nacional, en la primera etapa”, dijo.

Comentó que ha platicado con el General de la 32va. Zona Militar y de la Marina, con el Vicealmirante para estar coordinados, “nosotros apoyamos el Plan de la Guardia Nacional, estamos a la expectativa de que esto se vaya aterrizando; lo que nos comentaba el presidente Andrés Manuel López Obrador es que la Guardia Nacional tiene que tener un marco jurídico, se va a someter a aprobación, de lo que se trata es de no estar violando la Constitución, porque si el Ejército está en las calles haciendo funciones de policías sin el marco jurídico es algo que considera que está fuera de la ley y nos expresó que no tiene ningún intención de hacerlo”.

Al respecto de su viaje a Corea para tratar el tema del gas natural dijo que hay muchas empresas interesadas en invertir en el gas natural, que hace mucha falta en Yucatán para reducir el consumo de energía eléctrica.

“Lo que va a definir si se instala o no una empresa que surta el gas natural es que el principal cliente que es la CFE decida hacer un acuerdo con cualquiera de estas empresas para que la empresa que venta tenga la certeza que con la CFE puede recuperar su inversión; ya platique con Manuel Bartlett (director de la CFE) y nos debemos reunir las próximas semanas, nos pidió unos días para que termine de tomar las riendas de la CFE, lo veo con muy buenas intenciones de lograr que en Yucatán tengamos el abasto del gas natural y de enemiga eléctrica, pero hay que esperar, veo que es algo que se puede lograr con el apoyo de la CFE”, mencionó.

La Alerta de Género

El gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal señaló que se ha estado siguiendo todas las recomendaciones que se han hecho, y dando continuidad a lo que se estaban haciendo bien y modificando algunos procesos.

“Ya quedo aprobada la creación de la Secretaría de la Mujer, la cual va a tener funciones más visibles; a lo que queremos lograr y cuando vemos un feminicidio, un acto de violencia, siempre sale gente a decir que sabían pero no pensaban que llegaran a tanto, por eso ponemos a disposición de toda la ciudadanía el 089 que es un número de denuncias anónimas, que es diferente del 911 donde si se tiene que decir quién eres y de dónde estás hablando”.

Pidió a la ciudadania que si conoce de alguien que esté sufriendo alguna situación de violencia, en especial de mujeres, se comunique.

“Lo que queremos con la Secretaría de la Mujer a mediano plazo es que conforme la vayamos fortaleciendo y dotando de presupuesto es que cuando recibamos una de estas llamadas, y si es un caso de emergencia acuda de inmediato la policía, pero pasa que en muchas ocasiones, cuando llega la policía a un situación de pelea la misma víctima dice que ya paso, y lo que queremos es darle seguimiento a los casos, que al día siguiente vaya personal de la Secretaría de la Mujer a dar ayuda psicológica y que todos los elementos policiacos, primeros respondieres sepan que hay instituciones que pueden ayudar a la gente como la Secretaria de la Mujer, como el Instituto de la Mujer en Mérida, que hay refugios para mujeres que viven alguna situación de violencia, que se de opciones a la gente y a las mujeres, es algo que vamos a estar trabajando, no se va a lograr fácilmente", dijo.

"Reconocemos que existe un problema en el tema de la violencia contra las mujeres, no es nuevo, es un problema que lleva muchísimos años y que lamentablemente se ha intentado esconder, hacer que no existe, nuestro gobierno no va a esconder nada, nuestro gobierno va a enfrentar de frente, con todas las opciones que tengamos nuestra disposición y otras nuevas que vamos a estar incrementando para disminuir los indices de violencia que existen en contra de las mujeres, es un compromiso de este gobierno", señaló.

Lamentó que nos se puede solucionar de un día para otro, pero que es un tema cultura, "tenemos que trabajar en poder darle a las víctimas, atención a las mujeres que están en situación de violencia, pero también en educar y desde los más pequeños fomentar este respeto de igualdad entre hombres y mujeres que desafortunadamente, en mucho lugares del estado, es algo que no se está dando".

Verónica Camacho