Giran orden de aprehensión contra otro exdirector de Pemex ligado a Lozoya

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de aprehensión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Alberto Treviño Medina, acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso Etileno XXI.

Treviño Medina no se presentó a la audiencia a la que fue llamado a declarar el pasado 7 de septiembre, luego de que su nombre apareciera en las acusaciones de Emilio Lozoya contra varios exfuncionarios, por lo que un juez federal lo declaró “sustraído de la acción de la justicia”, informó Reforma.

Óscar Zamudio, abogado del exdirector de Pemex, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que “no me consta” la orden de aprehensión contra Carlos Treviño, pero aseguró que en caso de que existiera, esta sería por “capricho” del juez.

“(La orden de aprehensión) no es porque haya cometido un delito, sino porque no cumplió con el capricho de un de de no haber acudido a una audiencia”, dijo.

¿De qué acusan a Carlos Treviño Medina?

Treviño Medina es señalado por el caso Etileno XXI.

Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de noviembre, señaló a treviño Medina de recibir sobornos por 4 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Braskem, filial de Odebrecht, para el proyecto de una planta de polietileno nombra Etileno XXI en el estado de Veracruz, durante el sexenio de Felipe Calderón.

Zamudio reveló que Treviño no se encuentra en México, pero no se está escondiendo de las autoridades mexicanas, porque las está esperando. Dijo que el exdirector de Pemex está en Texas y que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses conocen su ubicación.

Carlos Alberto Treviño Medina en Pemex

Etileno XXI es considerado un caso de corrupción transexenal.

En su declaración del 11 de agosto de 2020, Lozoya aseguró que había escuchado de Luis Weyll, exdirector de Odebrecht México, que Braskem supuestamente entregó sobornos a Treviño en los años 2010 y 2012 para la aprobación del contrato para la construcción de la planta.

Además de Treviño Medina, Lozoya mencionó a otros funcionarios de Pemex y políticos, como José Antonio González Anaya, y a José Antonio Meade, quien era titular de la Secretaría de Energía.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.