Gilberto Lozano, líder de FRENA, está loco y por eso lo usan, dice periodista

El periodista Federico Arreola aseveró que grupos empresariales del México, que no se atreven a oponerse de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están usando a Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Antiamlo (FRENA) porque está loco, razón por la cual lo corrieron de FEMSA, la embotelladora de Coca Cola con sede en Monterrey.

“Enloqueció por las críticas, pero es literal, él está para que lo encierren, por eso lo corrieron de Femsa...literal se volvió loco”, aseguró el director del portal de SDPnoticias.

En entrevista con Julio Hernández López en su programa ‘Julio Astillero’ que se transmite por redes sociales, Arreola dijo que algunos grupos empresariales que no se atreven a oponerse al presidente Andrés Maanuel López Obrador (AMLO), están usando a Gilberto Lozano.

“Se desquició y decidió jugar a ser líder social. En mi opinión nada representa, pero lo están usando precisamente por loco, por agresivo, por violento”, dijo Federico Arreola, quien estuvo en la campaña presidencial de AMLO en 2006 e incluso produjo el documental México: Fraude 2006.

Califica Arreola a líder de FRENA de loco

De igual forma, Federico Arreola consideró que ese grupo de empresarios está usando a Gilberto Lozano para ir ensayando lo que podrían hacer en un intento de golpismo.

"Son empresarios que luego se juntan con el propio Andrés Manuel y que no se atreven a encabezar un movimiento abiertamente golpista porque ven muy poderoso al presidente de México", comentó.

Federico Arreola consideró que el presidente Andrés Manuel es un hombre odiado por las clases conservadoras mexicanas porque no lo pueden controlar con dinero.

"No les gusta porque no les permite mantener ciertos privilegios, como por ejemplo, no pagar impuestos; están buscando cómo debilitar su gobierno", advirtió el periodista.

Y es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recaudado más impuestos que los grandes emporios, incluyendo a la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA).