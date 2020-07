Gertz Manero critica a Santiago Nieto por escándalos en la prensa de bloqueo de cuentas

Gertz Manero critica a Santiago Nieto tras escándalos en la prensa por bloqueo cuentas

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero criticó al encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, por generar "escándalos mediáticos en los medios", durante las investigaciones iniciadas en contra de presuntos culpables de corrrupción.

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en la que también participó el académico Edgardo Buscaglia, el jefe de la FGR aseguró que la UIF viola la Ley cuando decide congelar cuentas bancarias de personas involucradas en actos de corrupción, pues "no se trata de hacer escándalos, se trata de dar resultados de orden jurídico", sentenció.

Las declaraciones de Gertz Manero se dan, luego de que el académico de la Universidad de Columbia, criticara el desempeño de la FGR, en torno a los casos de corrupción de funcionarios y miembros del crimen organizado que se están investigando durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Santiago Nieto es el titular de la UIF.

“Usted (Edgardo Buscaglia) me dice que una Unidad de Inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia, entonces por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la Suprema Corte de Justicia dijo que son absolutamente anticonstitucionales, está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica”, mencionó el titular de la FGR.

Gertz Manero pidió a Santiago Nieto trabajar juntos contra la corrupción

Manero explicó que para evitar esta serie de altercados, él mismo le prepuso a Santiago Nieto que creara una comisión dentro de la fiscalía para investigar las cuentas de personas con posibles actos de corrupción, pero durante un año, sólo lograron investigar una carpeta.

“Hace un año y medio le dije vamos a trabajar juntos, vamos a poder hacer un trabajo que funcione, vamos poder dar un resultado vamos a hacer los que usted mismo está planteado, o se es una UIF o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas y luego se las desbloquea y pierde los amparos y las suspensiones”, detalló.

#AristeguiEnVivo | Inicia el debate que la periodista Carmen Aristegui planteó entre el investigador @EdgardBuscaglia y el Fiscal Alejandro Gertz Manero ��https://t.co/RwbyDjNc31 pic.twitter.com/554vXXnlmX — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) July 10, 2020

No obstante, el académico recordó a Manero que la Suprema Corte no ha declarado inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias, pues solo “hizo una interpretación conforme, dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa que no viola el Artículo 21 constitucional, que le da a usted y a la policía el poder de investigar”, argumentó.

Cabe mencionar que hasta el momento, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no ha emitido una declaración al respecto sobre los señalamientos que realizó Alejandro Gertz Manero hacia su persona.

