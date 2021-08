En diversas ocasiones el diputado por el Partido del Trabajo, Fernández Noroña ha sido protagonista de escándalos, como en 2020 cuando Gerardo Fernández Noroña y su secretaria se enfrentaron.

Durante una sesión una pareja que se encontraba en el espacio reservado para prensa del pleno de la Cámara de Diputados, conocido como “el corralito”, se brincó el cerco para correr hasta la bancada del Partido del Trabajo y encarar al vicecoordinador de este grupo parlamentario, el diputado Gerardo Fernández Noroña, acusándolo de "prostituir" a su secretaria.

Con una pancarta con la leyenda “Vives del pueblo y traicionas al pueblo, simulador, violento y vulgar”, la pareja encaró al polémico legislador petista Gerardo Fernández Noroña, lo cual provocó por más de cinco minutos un caos al pie de la tribuna de San Lázaro.

Gerardo Fernández Noroña y su secretaria

Fernández Noroña y su expareja sentimental que lo enfrentó

Y es que Martha Angélica Ojeda Nava, ex secretaria particular y ex pareja sentimental del diputado Gerardo Fernández Noroña, logró entrar a la Cámara de Diputados con una manta, se le paró enfrente y lo acusó de corrupto y traidor.

Asimismo, lo acusó de nepotismo por cinco familiares que trabajan en su oficina, y le cuestionó el origen de los recursos con los que realiza sus viajes.

En respuesta, el legislador sólo se limitó a expresarse en Twitter: "Miren a mis ex colaboradores haciendo tarea sucia en mi contra. @martin_nolasco y Martha Ojeda".

¿Qué cargo tiene Gerardo Fernández Noroña?

Noroña es diputado federal por el Partido del Trabajo

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña es actual diputado federal por el Partido del Trabajo. Es conocido por sus actos de protesta sobre todo a partir de las elecciones federales de México de 2006.

La ex- pareja sentimental Martha Ojeda dijo que, de forma sospechosa, el legislador impulsa iniciativas que favorecen a las grandes empresas mineras con su iniciativa de las monedas de plata para que sean de uso corriente.

Cuestionó de dónde saca recursos para financiar sus 170 viajes que, aseguraron, le documentaron en menos de un año, y acompañado por cuatro o cinco personas, además de hospedarse en hoteles de lujo.

¿Cuántos años tiene Gerardo Fernández Noroña?

Noroña ha participado en diversas manifestaciones

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Noroña tiene 61 años nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1960, Como activista social, ha insistido en la desobediencia civil y prácticas de la no violencia como expresiones de protesta o lucha social.

En su momento promovió el no pago de impuestos en gasolinas, como forma de desobediencia civil y ha hecho llamados a realizar paro general para exigir la renuncia de Enrique Peña Nieto.

Pese a los escándalos como el de Gerardo Fernández Noroña y su secretaria que al parecer no le han afectado en sus aspiraciones políticas pues ganó la reelección como diputado federal; recientemente Noroña hizo pública su intención de participar en las Elecciones Presidenciales del 2024.

