Gerardo Fernández Noroña culpa al PVEM de su agresión en Hidalgo

Tras una gira de apoyo al Partido del Trabajo (PT) por el estado de Hidalgo, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, fue agredido con “huevos y jitomates” mientras realizaba un evento en el municipio de Huichapan, ante lo cual acusó a Emeterio Moreno Magos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de ser el responsable de esa agresión.

“Nosotros hicimos una reunión en Huichapan. Fueron los golpeadores de Emeterio Moreno Magos quienes nos agredieron”, acusó el legislador federal del PT en la red social Twitter.

Ahí lo agresores del @partidoverdemex enviados por su candidato Emeterio Moreno Magos pic.twitter.com/HgitpV61Qi — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 21, 2020

Y es que ayer Gerado Fernández Noroña acudió al municipio hidalguense para acompañar al candidato a presidente municipal por el PT, Humberto Endonio, cuando durante su intervención un pequeño grupo de hombres entre el público comenzó a lanzarle huevos y tomates mientras pedía el voto por su compañero de partido en una plaza pública.

Gerardo Fernández Noroña recibido a huevazos

En un video publicado en YouTube se puede ver el momento de la agresión contra el diputado federal petista que siempre está rodeado de polémica, e incluso dijo que este acto de violencia en su contra es un acto de cobardía y señaló al “candidato mafioso del Partido Verde” de enviar a sus golpeadores para intentar difamarlos.

“Ya hizo un video Emeterio Moreno Magos, diciendo que es inocente del incidente, sin decir que incidente ”, escribió.

Tras las acusaciones de Gerardo Fernández Noroña, el candidato del PVEM a la presidencia municipal de Huichapan, Emeterio Moreno Magos, publicó un video en sus redes sociales en el que se dijo ser víctima de calumnias por parte del diputado federal del PT quien lo señaló de ser “un narcotraficante y secuestrador” por lo que actuará en su contra y con las autoridades correspondientes.

“El diputado Noroña me hace responsable de esos actos. El señor jamás me ha conocido, me está calumniando”, explicó el candidato que compite con el petista Humberto Endonio.