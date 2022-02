García Luna sin respuesta ante amparo contra orden de aprehensión

La jueza no admite a trámite la petición del ex funcionario.

A casi un mes de haber presentado un amparo ante una orden de aprehensión en su contra, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna aún no ha recibido respuesta por parte de la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal.

De acuerdo a medios locales, la demanda fue presentada por los abogados del ex secretario el pasado 27 de enero, sin embargo, hasta el momento la jueza Luz María Ortega Tlapa aún no admite a trámite la petición.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en enero, un juez de distrito emitió la orden de aprehensión en contra de siete personas por su participación en operativo conocido como "Rápido y furioso", entre estos el ex titular de la SSP durante el gobierno de Felipe Calderón.

Amparo de Genaro García Luna

Fue señalado por tráfico de armas.

A través de sus abogados, el ex funcionario presentó la demanda de garantía 18 días después de que un juez ordenara su detención por el citado caso de tráfico de armas. Dicho amparo fue recibido por la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal.

La juez aún no admite a trámite de juicio debido a que la demanda no se precisa en cuanto a la autoridad que es señalada como responsable y el acto que se le imputa. Para ello, Ortega Tlapa dio un plazo de cinco días para que el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón precise el acto reclamado, autoridades a quienes se lo atribuye así como la fecha de conocimiento y antecedentes.

En su demanda no precisa qué orden reclama, ya que cuenta con diversos mandamientos judiciales por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, y por su probable responsabilidad en el delito de omisión.

¿Qué hizo García Luna?

Fue Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

Quien fuera Secretario de Seguridad Pública fue acusado por la Fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York por los delitos de conspiración y tráfico de drogas y una por falsear declaraciones, a los que se sumaron los delitos por lavado de dinero por el que se le señala en México. En enero pasado, abogados de Genaro García Luna presentaron un amparo contra una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, hasta el momento ha recibido respuesta por parte del juez.

