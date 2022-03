Gabriel Quadri publica polémico tuit sobre Alemania y la Embajada le responde

El político mexicano generó controversia por su publicación con supuesta información incorrecta/Foto: Publimetro

Gabriel Quadri, diputado del Partido de Acción Nacional (PAN), nuevamente ha generado polémica en las redes sociales. Pero en esta ocasión fue por hacer una publicación en Twitter hablando sobre la situación energética de Alemania con Rusia, por lo que la Embajada de Alemania en México exhibió al político, declarando que su información era falsa.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Gabriel Quadri ya ha generado controversia por su discurso de odio debido a sus comentarios transfobicos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

Pero ahora, ha cuestionado la veracidad de la dependencia energética de los países europeos con Rusia. Esto, debido a que ahora que los rusos están en guerra con los ucranianos, podría afectar el suministro de combustible para varios países de Europa.

Gabriel Quadri se enfrenta a la Embajada de Alemania en redes sociales

Esto escribió el diputado/Foto: Twitter

El enfrentamiento virtual comenzó después de que el diputado panista escribió en su Twitter: “¿Será verdad que Putin financió a los Verdes alemanes para que le impusieran a Merkel el cierre de las plantas nucleares, con la finalidad de entregar a Alemania a la dependencia del gas ruso? Paradojas que no son extrañas al ambientalismo. Deben identificarse y resolverse…”.

Con este comentario de Gabriel Quadri, llamó la atención de varias personas, así como de la embajada alemana, quienes en respuesta, le pidieron a Gabriel Quadri difundir información correcta, diciendo que si el diputado tenía alguna fuente para la alegación que estaba planteando.

La embajada alemana contestó al polémico tuit/Foto: Twitter

No obstante, a esa llamada de atención de la embajada de Alemania hacia Quadri, el diputado de todas maneras respondió y dijo que su tuit anterior iba en un sentido de pregunta porque no está corroborado sobre la situación energética de ese país.

Se defendió diciendo que era una afirmación de un columnista Juan Enríquez Cabot, publicada en Reforma, por lo que era una pregunta, no algo certero. Además, más tarde el político dijo que esta embajada no ha desmentido ese dicho.

Embajada de Alemania pide a Quadri no compartir información falsa

El político recibió un mensaje contundente por parte de la Embajada de Alemania/Foto: Infobae

Por parte de la Embajada, representada por el diplomático Peter Tempel, no hubo más respuesta hacia Gabriel Quadri, pero sí para uno de los usuarios que sacó el tema a la luz: “Pensamos que lo más importante es información concreta y correcto, y no caer en especulaciones o rumores vagos”, escribieron, ya que consideran que el diputado no debería compartir información que puede ser considerada falsa.

