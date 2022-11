Fustiga AMLO a Poder Judicial y defensores del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el actuar de jueces del Poder Judicial que “plan con maña” aprovechan los sábados para dejar en libertad a presuntos delincuentes.

Al inicio de su conferencia de este jueves, dedicada a la seguridad, el primer mandatario indicó que estas liberaciones han ocasionado el descontento de Estados Unidos.

Insistió que en su gobierno el Poder Judicial ya no depende del Poder Ejecutivo, como ocurría en los gobiernos conservadores, y que recordó que el ex presidente Vicente Fox ordenó al Ministro Mariano Azuela Rivera para que lo desaforaran en 2005.

En este contexto, López Obrador dijo que lo mismo pasa con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que resaltó que su reforma electoral busca que “ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática”.

Presidente AMLO criticó al INE

El mandatario criticó al Instituto Electoral por ocultar información en la encuesta sobre la reforma electoral, asegurando que no informó los resultados porque “no les favorecían”.

“Ayer sale el presidente del INE que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral. Ahora como ya está el debate ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento sólo se habían enterado 27%, entonces sería muy bueno hacer otra (…), igual porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió como sostiene el presidente del INE”, indicó el mandatario.

AMLO también acusó al Poder Judicial

Por otro lado, el presidente señaló que aún hay jueces que liberan a los criminales de “altos vuelos”, por lo que aseguró que su gobierno debe evitar que salgan al investigar si tienen otras órdenes de aprehensión.

“Antes siempre se hablaba de que se detenía a presuntos delincuentes y había como una puerta giratoria, no se sentenciaba, era mínimo el número de juicios y todavía hay ese problema. Tenemos que estar muy pendientes porque hay jueces del Poder Judicial, aunque parezca increíble, que les gustan los sabadazos, termina la semana y como sábado y domingo no hay actividad, de repente una orden para dejar en libertad a un delincuente de altos vuelos porque ya se le terminó el periodo de castigo o porque e integró mal la investigación o porque no se presentaron las pruebas, un poco lo que sucedió cuando dejaron en libertad al señor Caro Quintero, que fue un fin de semana. A nosotros no los han querido hacer como cinco veces de casos famosos”, indicó.

