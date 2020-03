Funcionario del ISSSTE en sexenio de Calderón acusado de corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó una investigación contra Jesús Villalobos López, quien fuera director del ISSSTE cuando Felipe Calderón Hinojosa se encontraba en el poder, la cual deriva de un procedimiento de verificación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Funcionario de Felipe Calderón robó millones al ISSSTE

En los años 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2011 la Función Pública se percató que el exdirector del ISSSTE, Jesús Villalobos López, tuvo aumentos en su patrimonio los cuales no resultaron ser "explicables o justificables", lo cual llevó a la SFP a denunciar en el 2017 al exfuncionario de Felipe Calderón y abrir la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGU-CDMX/000173/2017 que inició dos años después.

Calderón dejó que alto funcionario del ISSSTE se enriqueciera ilícitamente.

Los análisis contra el exdirector del ISSSTE, en los años que Felipe Calderón fue presidente de México, empezaron el 25 de julio del 2019 pero las autoridades nunca detallaron a cuánto ascendía el monto total del supuesto enriquecimiento ilícito.

Fue hasta diciembre del año 2019 cuando un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal perteneciente al Reclusorio Sur dio la orden a la FGR para que en un plazo de 15 días se emitiera un citatorio a Jesús Villalobos López para sea interrogado en calidad de imputado y le sea informado sobre la carpeta de investigación en su contra.

Después que del amparo contra la decisión judicial llevada a cabo contra el exdirector del ISSSTE y, aunque inicialmente fue desechado, un tribunal ordenó su admisión pero el fallo continúa pendiente.

Hasta el momento no se sabe si Villalobos fue llamado para comparecer ante el Ministerio Público pero durante el Gobierno de Felipe Calderón la SFP inhabilitó al ex funcionario del ISSSTE por 10 años para que no pudiera desempeñar cargos públicos junto así como una multa de 161 mil 759 pesos.