Funcionaria augura extinción por vacacionistas que ignoran la cuarentena

Lorena Gómez Haro, coordinadora del área de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, fue criticada debido a una serie de declaraciones que hizo en videos publicados en sus redes sociales en contra de los vacacionistas que ignoran la cuarentena y quedarse en casa ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19.

“Estamos destinados a morir”, dice funcionaria de Zapopan

La funcionaria municipal difundió videos en su cuenta personal manifestando su molestia contra la “alta suciedad tapatía” que optó por pasar Semana Santa en sus casas de playa, condominios o tiempos compartidos, poniendo en riesgo al resto de la población que si está acatando las medidas sanitarias establecidas a nivel nacional.

“Neta estamos destinados a extinguirnos por gente como ustedes, estamos destinados a este tema de selección natural por gente tan pen... que no atiende las solicitudes, no del Gobierno eh. Pueden estar muy peleados con el Presidente y con el Gobernador, pero no pueden estar peleados con la OMS, con las estadísticas", señaló Gómez Haro.

Lamentó que estas personas jamás podrán tener congruencia con lo que digan, pues no pueden acatar una simple recomendaciones para el bien común.

"Lamento muchisisísimo tener conocidos y gente tan tonta y tan egoísta (…) Voltéense a ver y digan la cagué, pero no nada más yo, hice un cagadero genial y masivo, a ver si así entendemos y viendo miles de muertos empezamos a entender un poquito y a pensar en el bien común", recalcó.

Es preciso señalar que su publicación tuvo más de 3 mil interacciones y apoyo de la mayoría de los usuarios, pese a tratarse de una servidora pública.

Arremete contra vacacionistas aislados en Nayarit

Posteriormente, Gómez Haro publicó otra grabación por medio de Tik Tok en la que asegura saber los nombres de quienes vacacionaban en el complejo turístico Los Veneros, en Punta Mita, donde recién se impuso un cerco sanitario a 220 personas tras detectarse casos de coronavirus.

"PUM!!! Se llama Karma & It's a Bitch....", compartió en su cuenta Lore Sopitas y demandó que se establecieran medidas de contención y sanciones para los irresponsables.