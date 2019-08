En Senado respaldan a Mónica Fernández para presidir Mesa Directiva

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal destacó que los coordinadores de las diversas fuerzas políticas tienen la intención de respaldar la candidatura de Mónica Fernández Balboa para presidir la Mesa Directiva.

Puntualizó que la última palabra se tendrá en el Pleno del Senado el próximo sábado cuando se haga una elección mediante voto secreto.

Por su parte la senadora morenista Mónica Fernández presumió una fotografía en Twitter acompañada por los coordinadores parlamentarios Miguel Ángel Mancera, del PRD; Dante Delgado, de MC y Miguel Ángel Osorio Chong del PRI.

Como se sabe, las bancadas de Morena y PES votaron por mayoría proponer una candidatura para renovar la presidencia de la Mesa Directiva y no impulsar la reelección de Martí Batres.

Posteriormente, impulsaron por unanimidad el nombre de Mónica Fernández, sin embargo, el actual presidente del Senado, Martí Batres impugnó el proceso interno al considerar que hubo irregularidades en la votación.

En relación a la queja que Batres Guadarrama tramitó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal precisó que no hay temor de que este recurso tumbe la elección de Mónica Fernández el próximo sábado en el Pleno del Senado.

“Nosotros respetamos lo que se exprese en un órgano partidario. Lo vamos a respetar siempre, pero no es vinculante y no tiene que ver nada con el funcionamiento del Senado de la República”, concluyó el ex gobernador de Zacatecas (Ariel Velázquez).