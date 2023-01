Fuerzas Armadas seguirán en Sinaloa para proteger a la población: López Obrador

Aunque en las últimas horas ya regresó la calma a Sinaloa, luego de la detención de Ovidio Guzmán López, seguirán presentes efectivos de Fuerzas Federales, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se va a mantener la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, de la policía estatal que está colaborando, y que se va a tener esta protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa*. Esa es la decisión que se ha tomado".

Indicó que, de acuerdo al informe del gobierno de Sinaloa, encabezado por el doctor Ruben Rocha, se tomó esta decisión para continuar protegiendo a la población de Sinaloa, ya que actualmente

ya no hay presencia de grupos armados.

“Afortunadamente hay una calma en estas últimas horas*. Hablé con el gobernador y él me menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, en bloqueos, que ya están quitando desde ayer todos los carros que fueron incendiados y utilizados para bloquear calles, precisamente en toda la ciudad , lo que me dijo hoy en la mañana”, apuntó.





