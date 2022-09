“Fuerzas Armadas no buscan reflectores”, dice Semar

José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. | JMM/PRESIDENCIA

“Las Fuerzas Armadas no buscan reflectores”, expresó el secretario de la Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, al participar en la ceremonia previa al Desfile Cívico Militar por los 212 años del inicio de la Independencia de México.

Al señalar que el reto para Guardia Nacional y Fuerzas Armadas es brindar seguridad a la población, resaltó que estas corporaciones en su conjunto saldarán la deuda social de regresar la paz a las familias mexicanas, cuyo objetivo es salvaguardar su integridad y no conseguir “aplausos”.

“Somos Fuerzas Armadas congruentes de nuestras necesidades y que no buscamos reflectores ni aplausos, mucho menos aplausos., que hacemos lo que hacemos conscientes de nuestra responsabilidad y sacrificio que ello significa”.

Son parte de la solución: Ojeda Durán

Ojeda Durán dijo que con la conformación de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas se han “atrevido” a ser parte de la solución para combatir la inseguridad que se vive en México.

Destacó que a tres años de la creación de la GN es la institución en la que más confía la ciudadanía, “no me queda duda que a corto plazo va a ser la número uno”.

“Lo que nos deja en claro que si las y los mexicanos los dicen, lo sienten, lo viven, entonces vamos por muy buen rumbo”.

En su oportunidad, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, subrayó que las Fuerzas Armadas actúan subordinadas “al poder civil, representado por la institución presidencial”.

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

“Esta fecha histórica y trascendental para la nación representa el marco ideal para que las mujeres que integramos las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional refrenden ante las instituciones legalmente constituidas que en el cumplimiento de las múltiples misiones, funciones y tareas encomendadas, actuamos en todo momento subordinadas al poder civil, representado por la institución presidencial. Con esa misma convicción reafirmamos que nuestro proceder es, y será siempre, apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole, sino únicamente el alto privilegio y la gran satisfacción que tiene todo soldado de servir con honor y lealtad a la patria”.

Enaltece a la Guardia Nacional

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

De manera previa, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, también enalteció a la Guardia Nacional, corporación dedicada “a la construcción de paz, de proximidad ciudadana, profesional, honesto y disciplinado”, la cual estando bajo la conducción de la Sedena consolidará su labor de proteger a los ciudadanos en todo el país.

Rodríguez Velázquez no desaprovechó la oportunidad para resaltar los logros en materia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador a cuatro años de haber iniciado su administración, entre ellos desarrollar una inteligencia operativa contra la delincuencia, pero respetando siempre los derechos humanos, bajo la premisa de cero impunidad y cero corrupción.

“¡Y cómo no sentirnos orgullosos del Gobierno de la Cuarta Transformación! si la encabeza un líder social que es incansable, inteligente, trabajador, honesto, sensible, que tiene como directriz del gobierno: ‘Por el bien de todos, primero los pobres”, subrayó.

Y concluyó diciendo de manera enérgica: “que les quede claro a quienes aún están en contra de este proceso de transformación: podrán criticarnos. No importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá. Porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos.



