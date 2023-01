Frente contra Morena necesita a la sociedad civil: Aureoles

Silvano Aureoles peleará la candidatura presidencia del Va por México | Ernesto Osorio

Para Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es clave consolidar un gran frente opositor -que incluya al PRI, PAN, MC y a amplios sectores de la sociedad civil- “que nos permita ser más competitivos” ante el Gobierno Federal y Morena en la contienda electoral 2024.

El último gobernador emanado del PRD defiende la idea de que el candidato o candidata de la oposición que dispute la Presidencia de la República debe surgir de un proceso democrático que defina la sociedad civil y no la burocracia de los diferentes partidos políticos.

En entrevista exclusiva con La Verdad Noticias, el michoacano asegura que un régimen “totalitario y populista” como el del presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó con su estrategia de “abrazos, no balazos” y reitera que en Michoacán, el crimen organizado impuso a su gobernador.

Tras haber recorrido 30 de los 32 estados del país y de tomar protesta a la Coordinación de su movimiento “Por amor a México” en la Ciudad de México, el exgobernador de Michoacán afirma sin titubeos “nuestra propuesta va creciendo y voy a ser el próximo presidente de México”.

El exgobernador de Michoacan estuvo recientemente en la Ciudad de México

Arropado por 17 líderes del partido del sol azteca en la capital del país, que lo apoyarán para intentar lograr la candidatura de la alianza opositora de Va por México, el último gobernador que tuvo el partido del sol azteca conversó con La Verdad Noticias y reiteró que el candidato o candidata de la oposición deberá surgir de un método democrático que defina la sociedad civil y no la “burocracia partidista”.

“Que salga de un método transparente y democrático, y ¿cuál es ese método que estoy proponiendo?, elecciones primarias organizadas por el INE. Aquí lo que debemos poner por delante, por encima del interés partidario son las propuestas de la sociedad civil. Sino caminamos junto con la sociedad civil el resultado puede ser no el que esperamos. La conducción del proceso de selección del aspirante, cualquiera que resulte, debe ser conducido por la sociedad civil y no por las burocracias partidistas”.

Cuestionado sobre el incremento de la violencia en Michoacán, estado que gobernó hasta el 2021, Silvano Aureoles asegura que el Gobierno Federal ha fracasado con su estrategia de “abrazos y no balazos” y que el gobernador en turno -Alfredo Ramírez Bedolla de Morena- fue impuesto por el crimen organizado.

“Ese estigma de que te impuso el crimen no te lo quitas nunca, y por tanto no hay autoridad, por eso es que estas organizaciones están desatados, ya no hay quien las contenga”.

“A partir de la estrategia de abrazos y no balazos, es que todo se vino abajo. Desde descomponer todo lo que se había hecho, hasta la prohibición a las Fuerzas Armadas para que se coordinaran conmigo. Esto es el resultado de una fallida estrategia de seguridad en el estado”.

-¿Pactó el Gobierno Federal con el crimen organizado, en esto que usted documentó?

“Ni eso, porque para el desastre que hay. Es obvio que tienen a sus consentidos y tienen deferencias muy grandes con los capos y si actuaron en contra de este delincuente -Ovidio Guzmán- fue por presión de los Estados Unidos. El presidente Biden quería llevarse algo de regreso, y de estar “muy bravo” el titular de Palacio y no ir a la Cumbre de las Américas, pasó a ponerle hasta alfombra roja a Biden y entregarle en bandeja a Ovidio, esa es la incongruencia y estilo de este gobierno fracasado”.

En entrevista, Aureoles habló sobre la violencia en Michoacan. Foto: Cuartoscuro

Respecto a las denuncias por corrupción que ha hecho en su contra el actual gobierno de Michoacán, Aureoles sonríe con ironía y ataja:

“Me van a acusar de que yo asesiné a Kennedy, aunque yo no hubiera nacido todavía, pero estoy consciente de cuando hay una decisión política nada tiene que ver que si hay elementos o no en mi contra para culparme, pero no me van a parar”.

Te puede interesar: PRD confía en ir en alianza con el PRI y PAN en 2024

-¿Es su enemigo el Gobierno Federal?

“Yo no tengo enemigos, Ellos -el gobierno federal- son adversarios y no coincidimos en la política y sus métodos. Ellos usan los instrumentos del Estado para someter a quienes no piensan como ellos. Sí, somos adversarios porque yo creo en un proyecto diferente a lo que hoy se aplica en el país, porque esto es un desastre, un régimen totalitario y populista”.



Aureoles continuará recorriendo el país en busca de incidir en el 2024 y ser la carta del PRD para la negociación de Va por México para definir su candidatura presidencial. Lo hará a través de su movimiento “Por amor a México”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.