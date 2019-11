Fox se disculpa en redes, luego de utilizar "autista" para ofender

El expresidente de México, Vicente Fox, pidió disculpas a todos los que se sintieron ofendidos, luego de usar el término "autista" como una ofensa para el dirigente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y ser criticado en las redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el guanajuatense pidió perdón por usar el calificativo para ofender a su "contricante político". Asimismo, manifestó que desea a las personas que tienen este padecimiento, lo superen y puedan salir adelante.

En las primeras horas de este lunes, el exlíder político posteó en su cuenta el vídeo de la mañanera que compartió el periodista Jenaro Villamil y en el púso: "López, eres un AUTISTA!! Estas totalmente fuera de la realidad". Ante ello, comenzó a recibir miles de comentarios y "retuits".

Entre los señalamientos que le hicieron a Fox, está la del usuario Stop Tourist Abuse:

"Es increíble que una persona que se jacta de tener fundaciones de protección use asi la palabra "autista". La @CNDH debe hacer algo porque @VicenteFoxQue recibe millonarios donativos a sus fundaciones".

Asimismo, salieron en defensa personas cercana a una autista:

"Sr ex presidente, como padre de un menor con Trastorno del Espectro Autista, y conocedor de decenas de familias con este reto, le ruego se disculpe por sus desafortunadas declaraciones y no usediscapacidades para argumentos políticos. No es propio de alguien q fue Jefe de Estado".