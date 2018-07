Fox le pide a AMLO “DESEO QUE NOS CALLES LA BOCA A QUIENES NO CREÍMOS EN TI” Este es el nuevo y más extenso mensaje, Vicente Fox comienza reconociendo que AMLO contará con mayoría en el Congreso, lo cual le permitirá implementar las políticas necesarias para cumplir algunas promesas de campaña. Sin embargo, advierte Fox, el “raquítico” presupuesto será su principal obstáculo. “No es fácil querer hacer mucho, con tan pocos recursos”. ¿Raquítico presupuesto?… pero si siempre que se discute el gasto salen y salen millones. Pues sí, pero – aclara el expresidente – hay varios gastos que son “irreductibles” del presupuesto, los cuales harán que AMLO se las vea difícil. Ni con la austeridad que “según” implementará alcanzará, ya que gran parte del presupuesto está comprometido en pensiones y jubilaciones, sueldos y salarios de la burocracia e instituciones, deuda y pago de intereses de ésta… etcétera. Pero, para qué están los cuates, sino es para dar consejos: apóyate en “la sociedad civil, en la inversión extranjera, en los programas que asocian gasto público con gasto privado”, con eso tiene para “avanzar mucho más, con menos”, señala Vicente Fox.

De ahí, el mensaje dirigido al virtual presidente se vuelva en mensaje para la sociedad mexicana. Vicente Fox apunta que “el presidente no lo puede todo”, así que será la sociedad civil, en general, la que se encargue de que el próximo mandatario logre una buena administración. Lo que es lo mismo: no se fíen de este güey y mejor muévanse por su lado. “No debemos seguir esperando, como lo hemos hecho hasta ahora, que todo venga del gobierno, de la presidencia (…) ¡fuera la apatía!, ¡fuera la indiferencia!, ¡fuera la complacencia! No se vale esperar todo del nuevo presidente”. ¡En verdad es real este mensaje! v style="text-align:center">

Luego de que por meses gastó sus pulgares tuiteando en contra de AMLO, acusándolo de su llegada al poder llevará a México a convertirse en la nueva Venezuela, Vicente Fox sorprende señalando que esas acusaciones ya no son (tan) válidas. “Deseo que me demuestres que existe un mejor camino para México. Que asegures una transición pacífica y ordenada, respetando a las instituciones y autoridades y respetando a quienes no ganamos”.

Hasta chuleándole el gabinete. “Veo en el gabinete que ya se ha hecho público que hay buenas personas. Inclusive hay personas que ya ha trabajado en el gobierno de manera muy eficaz. ¡qué bueno que estás sumando a todos los talentos que tienen capacidad de trabajar por México”.

¿Entonces ya, amigos? Pues no tanto. Aunque le desea lo mejor para su administración, Fox adelanta que él será uno de los que millones que se dedique a exigirle cuentas… aunque, aparentemente, ya sin el antagonismo mala leche que lo caracterizó en los últimos meses, mientras se desarrollaban las campañas electorales. “A México le digo: es mejor trabajar juntos, es mejor ser solidarios, es mejor unir voluntades, es mejor dejar atrás el antagonismo, es mejor aceptar los resultados… con dignidad, con orgullo, como nos hubiera gustado el tener el candidato de nuestra preferencia”.

Para concluir, Vicente Fox reafirma que no está muy contento com la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México… así como el otro 50% del electorado que no votó por él. Sin embargo, desea que el nuevo presidente consiga hacerlo ver que él era la mejor opción para el país. “Andrés, deseo de todo corazón que nos calles la boca a quienes no creímos en ti”.