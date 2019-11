Fox, Calderón y Peña Nieto ¿Combatieron la corrupción? #MéxicoNoOlvida

Los últimos tres ex presidentes de México, han derramado sangre en el país, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, ambos ex integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Enrique Peña Nieto, quien perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI), siguen decepcionando a los mexicanos.

En repetidas ocasiones, los mexicanos recuerdan lo sucedido durante los sexenios anteriores, la violencia, los saqueos, corrupción y todo lo negativo que se vivió durante 18 años.

Por tales motivos, se cuestionan: “¿Vicente Fox combatió la corrupción No.

¿Felipe Calderón Combatió la corrupción? No.

¿Enrique Peña Nieto combatió la corrupción? No.

¿Será que los opositores aman vivir en un país de ladrones y por eso atacan al único presidente que quiere erradicar ese flagelo?”.

Dicha publicación se hizo totalmente tendencia en en Twitter, provocando muchas reacciones, mismas que mostraban su total apoyo.

“Los opositores son puros ladrones y vividores del poder, no les importa ver la pobreza de este país, ni niños con hambre en zonas rurales, porque nunca fueron.

Por eso su lema de @lopezobrador_ es_ Primero los pobres”.

Como esta, muchas respuestas recordando que Vicente Fox, no gobernó a México, dejaba que “sus trabajadores” hiciera su trabajo por él. Felipe Calderón, inició una guerra contra el narcotráfico que mató a miles de mexicanos y que hasta la fecha, sigue cobrando víctimas. Enrique Peña Nieto, dejó el país aún más endeudado.

De los tres, probablemente Felipe Calderón Hinojosa, creador de 'México Libre', es el ex mandatario más despreciado por los mexicanos, pues busca regresar al poder con su nueva organización política.

