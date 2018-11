Fortalecen los derechos humanos, el estado de derecho y rendición de cuentas, para acabar con la impunidad

Fortalecen los derechos humanos y el estado de derecho, rendición de cuentas para acabar con la impunidad

Este nueva sistema judicial no es que defienda los derechos de los delincuentes, que no dejan de ser un ser humano un delincuente, es un tema de impunidad, porque no se trata de que se le torture a alguien, sino de que se haga justicia; no está mal que se defiendan los derechos humanos de los presuntos inculpados, porque hay mucha gente inocente en las cárceles, lo que está mal la impunidad, expresó Lucia Díaz Genao, directora general del colectivo “Solecito de Veracruz”.

Señaló que lo que está mal es que se cometa un delito y quede impune, pero los derechos humanos en México se tienen que trabajar mucho para que tengan el papel central que deben de tener en una sociedad civilizada, “porque sino seguiremos en el oscurantismo”.

Por su parte, el padre Alejandro Solalinde Guerra indicó que México vive una crisis de derechos humanos, porque una cosa es lo que han dicho los últimos gobiernos y otra la que han hecho, “por eso vivimos en una total incongruencia, donde las autoridades internacionales siempre reprochan que se tengan buenas leyes pero que no se cumplan.

Ximena Suárez Enriquez, subdirectora para México de la organización Washington for Office the Latino América (WOLA), agregó que se ha documentado la transición del sistema de justicia penal y al encontrar esta percepción de que se defienden a los criminales, “esa es la explicación que las autoridades dan para justificar su falta de resultados; cuando no pueden investigar seriamente un caso de corrupción, de feminicidio, no es que se esté defendiendo a los criminales, sino que no saben cómo investigar y por eso salen libres, y está bien si salen libres, porque si el estado no sabe investigar no tiene por qué mantener alguien encarcelado si no se puede probar que es culpable”.

“El enfoque es cómo hacemos que las autoridades investiguen bien y que nos dejen de dar pretextos para no dar resultados”, agregó.

Indicó que con este nuevo sistema México no ha dado un paso hacia atrás, sino que el reto es cambiar mentalidades, “llevamos varias décadas en un sistema que no funciona y que está basado en torturar a la gente para que confiese, y eso es lo único con la que las autoridades mantienen a alguien encarcelado”.

“Es un gran reto para la sociedad porque los cambios importantes llevan tiempo, y muchas autoridades se aprovechan de eso, es decir lo que llamamos el populismo penal de regresar a la mano dura porque eso es lo que funciona y no es cierto, con el viejo sistema la impunidad era muy alta y no se solucionaban los casos, por eso es importante tener paciencia y como ciudadanos exigir que nos den las razones correctas para no trabajar, si necesitan mayor capacitación o más jueces, eso es una solución más sostenible que ir para atrás”, dijo.

Suárez Enriquez manifestó que la amnistía para los delincuentes, en el sistema penal se permite siempre y cuando se obtenga información de las personas involucradas que contribuyan a la verdad y la reparación.

“Se ha entendido mal la propuesta de amnistía porque no es perdona a criminales, como yo la entiendo es tratar de colaborar con la gente que puede dar información para entender por qué México se volvió tan violento, pero el gobierno entrante tendrá que aclararlo”, aclaró.

Por su parte, Lucía Díaz indicó que el concepto de amnistía ha sido mal usada, “peor amnistía que la existente no puede haber, ningún delincuente te va aceptar una amnistía porque ellos están muy bien así; a esta palabra hay que quitarle la connotación negativa”.

Asimismo, reiteró que no es el problema el sistema penal antiguo o nuevo, sino que se deben crear corporaciones solidad, preparadas y honestas, “un sistema penal se basa en la investigación y si tienes jueces como los de México que se venden o firman cualquier cosa, son un desgracia para el sistema y porque no es importa ver que la impunidad es del 99 por ciento”.

Al tomar la palabra, el padre Solalinde indicó que México vive una crisis grave en derechos humanos, por lo que espera que con el nuevo gobierno haya una mayor congruencia entre lo que México ha firmado y con lo que se vive.

Verónica Camacho