Fiscalía de Campeche pide desafuero para Alejandro 'Alito' Moreno

Este martes 16 de agosto, la Fiscalía General de Campeche pidió a la Cámara de Diputados retirar el fuero del que goza Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien es líder nacional del PRI, con el objetivo de procesarlo por enriquecimiento ilícito.

Recordemos que fue Layda Sandores, gobernadora de Campeche, quien filtró una serie de audios en donde se evidencian los presuntos delitos que ha cometido el político mexicano, quien además, ha buscado por todos los medios, detener dichas filtraciones que le han provocado el rechazo total de los mexicanos.

Como parte de la investigación, se ordenó el cateo a la casa de Moreno Cárdenas, ubicada en una zona exclusiva en Campeche, hecho que él denunció como atropellamiento pero que despertó la indignación entre la sociedad al ver lo lujos entre los cuales vive, información revelada en La Verdad Noticias.

Alejandro Moreno es investigado por 5 delitos

El político mexicano es imputado por múltiples delitos

A través de redes sociales, la Fiscalía anunció que el líder nacional del PRI es imputado por 5 delitos, los cuales habrían sido evidenciados en los audios que fueron filtrados en el programa ‘Martes del Jaguar’ que presenta Layda Sandores,

Tráfico de influencias

Desvío de fondos federales

Lavado de dinero

Enriquecimiento ilícito

Fraude fiscal

Ante el escándalos, al menos 15 ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidieron “pronta revocación de la dirigencia actual”, por considerar que la imagen del partido se ha visto seriamente dañada y no Moreno no representa los valores que predican.

Si se le retira el fuero, Alejandro Moreno podría ser procesado mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, mismas que ya empezaron pero que han tenido dificultades por los amparos concedidos al señalado.

Te puede interesar: Layda Sansores filtrará nuevo audio de Alejandro 'Alito' Moreno

Desafuero a Alejandro Moreno

El desafuero permitiría proceder legalmente en su contra

Tras hacer formal la solicitud a la Cámara de Diputados sobre el desafuero de Moreno Cárdenas, el fiscal de Campeche, Renato Sales, dijo que el documento fue recibido y será evaluado.

“Aquí no hay nada personal, es una investigación ministerial”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram