Firma AMLO decreto de vacaciones dignas

“Ya firmé el decreto” para las vacaciones dignas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eso permitirá a los trabajadores a descansar.

En su conferencia de prensa matutina, el primer mandatario señaló que ayer lunes 26 de diciembre firmó el decreto por lo que será publicado en el transcurso de este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por lo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

Destacó la importancia de que los trabajadores ahora trabajadores puedan descansar 12 días de forma continua, desde el primer año en el empleo.

“Ya firmé el decreto (…) Hay que trabajar y descansar. Ya saben cuál es la recomendación de San Benito: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar (…)Y las vacaciones, pues también lo mismo, pues que el trabajador tenga posibilidad de estar más con la familia, ayuda mucho la convivencia familiar, nos afecta mucho la desintegración de las familias.”, comentó.

Aprovechó para compartir cómo administra su tiempo laboral y de descanso.

“En mi caso, como ya no tengo mucho que pensar porque ya sé de qué se trata, ya tengo bien definido el proyecto, pues son ocho y ocho, son 16 de trabajo y ocho de descanso, que a veces son ocho y que son muy buenas, porque el sueño es lo más reparador que hay, esto me lo dicen los médicos; pero cuando no se puede, pues ni modo”.

Entre risas también destacó la importancia de tener un buen sueño, ya que cuando no se descansa adecuadamente “no anda uno de buen humor, se enoja uno y en este noble oficio de la política no hay que enojarse. Entonces, lo más recomendable es descansar".

