Fernández Noroña sigue sin reconocer a presidenta de Cámara de Diputados

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aún no logra superar que sea el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la persona de la diputada Dulce María Sauri Riancho, quien presida la Cámara de Diputados federal,por lo que reiteró que su bancada no reconocerá a la priista como tal e incluso la tachó de ilegítima.

Nosotros no acreditamos a nadie para la Mesa Directiva, no tenemos ninguna posición, no reconocemos esa Mesa Directiva, no la trataremos con el respeto y la consideración que una mesa legítima tiene, dijo el legislador.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador del PT en el recinto legislativo de San Lázaro insistió en que su bancada de 46 legisladores es la tercera fuerza política de la Cámara de Diputados y acusó la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que el PRI encabece el órgano de gobierno, lo cual ya había dicho el día en que la exgobernadora de Yucatán fue elegida como presidenta de la mesa directiva por un año con el apoyo de morena.

Fernández Noroña no reconoce a Sauri

Incluso, Fernández Noroña reclamó públicamente a morena por esta acción e incluso dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que el PRI ocupara el lugar que él consideraba le correspondía a él y su partido, el PT

"Los estamos protegiendo pasado el agravio, pasado el atropello, pasado su pasada de lanza, sin la secretaria de Gobernación no hubiera el PRI presidido, por favor", agregó Fernández Noroña en rueda de prensa.

La priista Dulce María Sauri preside la Cámara de Diputados

Te puede interesar:Expareja de Fernández Noroña lo tacha de violento y vulgar ambicioso

Cabe recordar que Gerardo Fernández Noroña aspiraba a dirigir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por lo que añadió a tres diputados a su bancada, pero no pudo superar al PRI, a cuyo grupo se adhirieron legisladores del Partido de la Revolución Democrática y nuevamente rebasaron al PT para tal fin.