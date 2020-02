Fernández Noroña sale en defensa de Yeidckol Polevnsky ante crisis en Morena

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), salió a defender a Yeidckol Polevnsky, ex líder nacional de Morena, argumentando que los ataques en su contra son injustos y que se tratan de un golpeteo que la señala como responsable de la crisis que vive ese partido político.

Fernández Noroña señaló que Polevnsky ganará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues la estrategia utilizada por sus detractores dentro de Morena para quitarla ha sido “torpe” y plagada de irregularidades.

“Ni pueden decir que el Tribunal le está haciendo la tarea sucia en contra de Morena, no, no, no. Ustedes están haciendo las cosas mal y no están generando además las condiciones de unidad”, expresó el legislador.