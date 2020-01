Fernández Noroña pide 'trolear' a Eduardo Videgaray en Twitter

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña no para de dar de que hablar y ya es casi habitual que por medio de sus redes sociales comparta algún mensaje particular o se pelee con otras figuras de la política nacional. Esta vez, el legislador intentó trolear a Eduardo Videgaray, aunque la ocurrencia no le salió del todo bien.

Después de que logró hacerse viral por postear una foto donde aparece sin camisa y envuelto en una toalla en un hotel, el legislador federal por el PT volvió a generar polémica entre los cibernautas al incitar a los usuarios de la red social twitter a “trolear” haciéndole su propio challenge al conductor Eduardo Videgaray.

Está nevando. Si ustedes creen que el agua fría sale helada por ello, están en lo cierto. Sale uno rojo como si se hubiera bañado con agua caliente. pic.twitter.com/4WwscYYspb — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 8, 2020

Como se recordará, luego de compartir su foto sin camisa y en toalla, el siempre polémico diputado Gerardo Noroña fue troleado en redes sociales, donde rápidamente circularon infinidad de memes sobre tan peculiar selfie.

Sin embargo, en ese momento no hubo quien dudara en subirse a la tendencia y compartir una foto imitando la pose del político del PT, acompañándola del hashtag #NoroñaChallenge, que se convirtió en tendencia.

Los usuarios de twitter no reaccionaron bien al "challenge" propuesto por Noroña

Justo cuando esa historia parecía quedar en el olvido en el mundo del internet, el diputado Fernández Noroña fue quien intentó revivirla, al compartir una foto del conductor Eduardo Videgaray sin camisa.

Las comparaciones y las bromas no se han hecho esperar, pues los usuarios no dejaron pasar la oportunidad y rápidamente hicieron evidente la notoria diferencia entre el físico de ambos personajes.

Las cibernautas destacaron que, mientras Fernández Noroña lució con el abdomen abultado y una figura “regordeta”, Eduardo Videgaray, conductor y hermano del también político Luis Videgaray, lució un torso más delgado y una figura más cuidada.

“Mejor ponte a trabajar en lugar de estar haciendo de "challenges", que de nuestros impuestos es por la cual se te paga”, fue uno de los comentarios que recibió el legislador ante su ocurrencia.

