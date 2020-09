Fernández Noroña exhibe lista diputados de Morena que apoyaron al PRI

El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, difundió a través de su cuenta de Twitter una lista con los nombres de las y los 126 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que votaron por la priista Dulce Mará Sauri Riancho para ser presidenta de la Cámara de Diputados.

Entre las y los diputados morenistas exhibidos se encuentran varios que, según informó Fernández Noroña, votaron por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la primera ronda. “Es decir, las dos veces votaron por el PRI”, aseguró, el legislador que pretendía liderar el Congreso federal.

La exgobernadora de Yucatán Sauri Riancho fue elegida ayer como presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, además, Dolores Padierna, de Morena, Xavier Azuara Zuñiga, del Partido Acción Nacional (PAN), y María Sara Rocha Medina, del PRI, serán vicepresidentes.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri, es la presidenta de la Cámara de Diputados

Gerardo Fernández Noroña, quien aspiraba a presidir la Mesa Directiva de la Cámara, acusó anoche a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, de una “operación de Estado” para evitar que él asumiera.

Fernández Noroña exhibe a Morena

Pero esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le fue más claro al legislador del PT. Negó que hubiera intervención del gobierno federal en ese cuerpo legislativo y volvió a ser duro en la respuesta:

“No deben importarnos los cargos, sino el encargo. Estamos para transformar. No es más de lo mismo”, dijo el presidente.

126 votos en favor. Varios lo hicieron desde la primera ronda, es decir, las dos veces votaron por el ⁦@PRI_Nacional⁩. pic.twitter.com/3fFNdYX42K — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 3, 2020

Y continuó: No es saber cómo nos colamos, cómo nos encaramamos, cómo avanzamos sin escrúpulos morales. No es Maquiavelo: no es que el fin justifica los medios.

Ayer, regresaron a su bancada las dos diputadas y los dos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se sumaron al PRI el lunes para que se convirtiera en la tercera fuerza política y poder presidir la Cámara de Diputados.

Las diputadas Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá, y los legisladores Antonio Ortega y Jesús de los Ángeles Pool Moo regresaron al PRD. Verónica Juárez, coordinadora de la bancada notificó de su reincorporación después de la elección de la priista Dulce María Sauri.