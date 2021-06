Fernández Noroña arremetió contra Fox por criticar a la 4T

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se lanzó contra el ex presidente Vicente Fox Quesada por asegurar que la llamada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en la “desgracia” de México.

A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario del país durante 2000 a 2006 publicó que la administración que se decía ser “la esperanza de México” se ha convertido en la desgracia, ya que con ella entraron “buitres” que se llevaron todo lo “bueno” que tenía el país.

Su comentario atrajo la atención del diputado petista Fernández Noroña, quien aprovechó la oportunidad para recordarle al ex presidente y a sus seguidores lo bien que ha llevado al país Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fernández Noroña arremetió contra Fox por criticón

Noroña arremete contra Vicente Fox en Twitter

En el tuit, el diputado preguntó si cuando hablaba de que se llevaron todo “lo bueno” que tenía la República, se refería al presupuesto, y de ser así, “tiene razón”, aseguró, pues el presupuesto “es para el pueblo”.

“Oye cabeza hueca @VicenteFoxQue, ¿cuándo dices se llevaron todo lo bueno que teníamos te refieres al presupuesto? Ahí tienes razón, el presupuesto es para el pueblo y no dejaremos nunca más que vuelvan a meterle mano, pandilla de delincuentes”, respondió al expresidente Vicente Fox.

Su publicación tuvo varias reacciones por usuarios de la plataforma que, más que apoyar al diputado del PT, lo cuestionaron sobre el presupuesto que se le dio al pueblo; un internauta le preguntó a qué pueblo se refería, pues indicó que no ha visto o se le ha entregado nada. “El pueblo de quién o de dónde, porque yo no he visto nada”, aseguró.

Otra usuaria se burló del comentario de Noroña y le indicó que si por pueblo se refería a las personas dentro del gabinete presidencia o la Cámara de diputados, entonces sí, el presupuesto se ha entregado al pueblo.

“Si al pueblo te refieres a unos cuantos que están dentro del gabinete presidencial y otros más dentro de la Cámara de diputados...entonces sí, es del pueblo. Porque no han hecho nada más que robar y llorar que no les alcanza, bola de huevones mantenidos”, comentó.

Fernández Noroña deseo a Calderón su recuperación

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el primero de junio, Felipe Calderón compartió en su red social que se realizó una prueba COVID-19, la cual salió positiva; informó que sus síntomas son leves, se encuentra aislado y en reposo. En el tuit pidió disculpas a los candidatos panistas por no acompañarlos en su cierres de campaña, pero recordó a la población que deben ir a votar el domingo para cerrar “el paso al autoritarismo”.

