El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, posterior a que este jueves en el Congreso se detuvo un periodo extraordinario para la revocación de mandato, manifestó que "a la derecha le ardió mucho" su intervención de ayer.

Mediante redes sociales, Fernández Noroña destacó que se buscó descalificar equivocadamente su participación en tribuna, que se viralizó en Internet, en la que expresó elogios al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su participación de ayer, Fernández Noroña agregó que la oposición “con hipocresía” dice estar de acuerdo con la revocación de mandato e hizo hincapié en que la consulta fue pospuesta hasta marzo de 2022, además que presentan una mayoría.

¿Qué dijo Geradro Fernández Noroña?

"Están en contra de la tarea legislativa. Dicen que exigen respeto al trabajo legislativo, pero no se respetan a sí mismos porque son una pandilla de simuladores. No vienen a legislar, vienen a poner todas las piedras en el camino para que la revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación, no avance (...).

"Tienen miedo al proceso de revocación de mandato porque saben que no pueden tirar democráticamente al compañero Presidente (...) Estamos hablando en esencia del primer presidente demócrata que dice ‘el pueblo pone y el pueblo quita y que el pueblo decida y termino mi mandato’", sentenció Fernández Noroña.

Luego de tener un enfrentamiento con el líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, y tras aceptar el reto de un debate "donde quieras y cuando quieras", el lesgislador lamentó "profundamente su extravío".

El legislador del PT defendió a AMLO

Fernández Noroña arremete contra la derecha tras intervención y elogios a AMLO.

“Que esté en contra del compañero presidente López Obrador, el más excepcional líder político que haya tenido esta patria, el más grande en las últimas décadas, un compañero verdaderamente excepcional, muy grande, muy grande, patriota, honesto, comprometido, ama al pueblo; se juega la vida todos los días, cómo regatearle, nada, al compañero Presidente”, dijo el legislador del PT al mencionar que pueden decirle a AMLO sus desacuerdos.

En ese tenor, el aspirante a la Presidencia de la República en 2024 agregó: “¿Pero regatearle este esfuerzo que está haciendo? Es infame hasta de la oposición misma que está equivocándose en el cálculo político”. Dijo que 2023 será un “momento difícil” debido a la sucesión del presidente López Obrador.

“Les vamos a volver a ganar en 2024. Larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación, larga vida al compañero Presidente y larga vida al pueblo de México que está en rebeldía y ejerciendo su poder, gracias a este movimiento que le sirve con pasión, con honestidad y con entrega”, destacó Gerardo Fernández Noroña.

