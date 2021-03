Estefanía Veloz, ex militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) criticó el argumento del Instituto Nacional Electoral (INE) para quitarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, ya que no fue por las investigaciones de abuso sexual que existen en su contra, sino por no comprobar gastos de su precampaña.

Estefanía Veloz cuestiona decisión del INE

Por ese motivo, Veloz reiteró que Félix Macedonio debe “caer por ser un agresor sexual” y no por otros motivos como ayer hizo el órgano electoral, al que cuestionó que si “un recibo de gastos de campaña es más importante que el testimonio de una mujer víctima de abuso sexual”.

Félix Salgado tiene que caer por ser un agresor sexual: Estefanía Veloz

“Tumbarlo de la candidatura por otra cosa es evitarle asumir las consecuencias de sus actos y sería mal mensaje para las víctimas”, señaló Estefanía Veloz.

“Es como si a los violadores se les investigara por evasión fiscal para poder encarcelarlos”.

El caso Salgado Macedonio ha causado controversia debido a las cinco acusaciones de abuso sexual en su contra, situación que provocó protestas de feministas dentro y fuera de Morena.

Sin embargo, ayer jueves 25 de marzo, el Consejo General de INE votó a favor del dictamen de la revisión de ingresos y gastos de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, con lo que perdió su registro.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, los consejeros estatales consideraron que el candidato de Morena cometió una falta al no presentar en tiempo y forma su informe de precampaña.

En La Verdad Noticias informamos oportunamente que Estefanía Veloz, quien se desempeña como conductora en Canal 11, renunció a Morena el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ese día explicó que la decisión de abandonar al partido era en concordancia con el feminismo y las mujeres.

“Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído”, escribió Estefanía Veloz en su cuenta de Twitter.

