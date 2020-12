Félix Salgado tacha de mentiroso a Mario Delgado; se dice ganador de encuesta

La marcha atrás de Mario Delgado en la designación de Pablo Amílcar Sandoval como candidato a gobernador de Guerrero hizo poco para calmar los ánimos del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quien este viernes acusó al presidente del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador de querer imponer al hermano de la secretaria de la Función Pública y aseguró que él fue el ganador de la encuesta, que ahora tendrá que repetirse.

Eso indica la nota del portal La Política Online que dirige el periodista Ignacio Fidanza, donde se describe un duro posteo en su cuenta de Facebook,donde el senador con licencia dijo que ayer, él iba al anuncio del ganador de la candidatura "sabiendo que había ganado la única encuesta que establece la convocatoria".

Y agrega: "En Morena NO MENTIR, es uno de sus más grandes postulados. La encuesta la gané de calle con 80 puntos sobre 40, del quinto lugar que pretenden hacer ganador. Voy a seguir en Morena, no me voy, y voy a ganar todas las encuestas que manden a hacer. Aquí no hay imposición ni dedazos".

Rebelión de Félix Salgado Macedonio

Salgado hace referencia a una encuesta de reconocimiento hecha por la agencia Target Consulting, que según él es la encuesta oficial que tenían los dirigentes de Morena, y que lo muestra primero y a Amílcar, en quinto lugar.

Yo iba por mi constancia sabiendo que había ganado la única encuesta que establece la convocatoria. No establece más... Publicado por Félix Salgado Macedonio en Viernes, 18 de diciembre de 2020

En ese sentido, dijo que él era "lo que el pueblo quiere" en Guerrero, pero aseguró que no se irá de Morena, pese a sus constantes amenazas en las últimas semanas de que si no es elegido candidato se presentará por el PT y el Verde.

"Vengan las encuestas, yo me voy a recorrer el Estado (...) Vamos a ganar", finaliza.

Te puede interesar:Morena reúne a aspirantes por Guerrero...sin Félix Salgado

La Verdad Noticias previó desde inicio de mes luchas internas en Morena, por el reparto de candidaturas a gubernaturas y vienen las de 300 distritos electorales.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021.Síguenos en Google News y mantente informado.