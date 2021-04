Félix Salgado: Si no me regresan la candidatura no habrá elecciones en Guerrero

“Si no estamos en la boleta, no hay elección en Guerrero”, advirtió nuevamente este domingo el senador con licencia Félix Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral (INE), al tiempo de señalar que el órgano ejerce “violencia política” en su contra al invalidar su candidatura a la gubernatura de Guerrero.

En el Zócalo de Iguala, el político guerrerense destacó que en caso de que el INE ratifique su decisión de retirarle la candidatura, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que “tendrá que resolver en consecuencia”.

Salgado Macedonio señaló que se va a aplicar en Guerrero el artículo 39 constitucional que dice: “la soberanía radica en el pueblo, no hay poder que esté por encima del pueblo, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ninguno, y menos el INE”.

“Nos van a regresar la candidatura, porque es nuestra, porque es del pueblo de Guerrero”, resaltó.

Sin embargo, sostuvo que, si se mantiene la decisión de negarle la candidatura, “no habrá elección”, porque tiene que haber “piso parejo” para todos los candidatos. “No hay motivo grave para quitarme la candidatura. ¿Y los demás (candidatos) cómo andan?

“¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?”, cuestionó, tras insistir en que nunca hizo precampaña, por lo que no tenía obligación de presentar un informe de gastos.

A pesar de tener la razón, dijo, el INE puede volver a negarle la candidatura, por lo que, en ese caso, el pueblo de Guerrero no permitirá que haya elecciones.

"Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos, no hay elección en Guerrero y tope en lo que tope, es acuerdo del pueblo de Guerrero, no habrá elecciones en Guerrero, parejo, es parejo”, sostuvo, tras hacer una votación a mano alzado entre los simpatizantes que lo escuchaban.

Como informamos en La Verdad Noticias, este fin de semana Félix Salgado inició una caravana de Guerrero a las oficinas del INE en la Ciudad de México donde iniciará una protesta contra las autoridades electorales para que le devuelvan la candidatura.

La protesta que realizará él y sus simpatizantes en la sede del INE “será pacífica” y negó que sus seguidores tengan en su poder bidones de gasolina, palos y otros instrumentos que podrían usarse de forma violenta, como recientemente se ha señalado.

Este día la caravana de Félix Salgado realizó una parada en Taxco, Guerrero, y dos en el municipio de Cuernavaca, Morelos; se prevé que esta tarde llegue a las instalaciones del INE en la Ciudad de México.

